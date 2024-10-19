Üsküdar'da Safiye Erol ve Romancılığı Paneli Gerçekleştirildi

Üsküdar'da "Safiye Erol ve Romancılığı" Paneli Düzenlendi

Üsküdar Gönüllüler Girişimi tarafından, yazarı Safiye Erol olan bir panel gerçekleştirildi. Etkinlik, Muamma Kahve'de Melek Paşalı moderatörlüğünde yapıldı.

Paneldeki Konuşmalar

Panelde, Prof. Dr. Sema Uğurcan ve Dr. Çiğdem Buğdaycı Gürsoy konuşmacı olarak yer aldı. Uğurcan, Safiye Erol'un romanlarında en temel temanın aşk olduğunu ifade ederken, Erol'un kahramanlarının yoğun bir aşk duygusunun etkisi altında yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.

Uğurcan, "Safiye Erol'un kahramanları, kaderlerini yoğun aşk duygusunun mahpusu gibi değerlendirir. Romanların temelinde aşk duygusu, beşeri aşktan Allah'a ve topluma doğru genişleme şeklinde kendini gösterir" dedi.

Felsefi Temaların Romanlardaki Yansıması

Dr. Çiğdem Buğdaycı Gürsoy ise, Safiye Erol'un karakterlerini yargılamayan bir bakış açısına sahip olduğunu ve bu durumun kendisini etkilediğini dile getirdi. Erol'un sıradan konuları derin temalarla romanlaştırdığını belirten Gürsoy, şunları kaydetti:

"Safiye Erol'un romanlarıyla felsefi tezlerini işlediğini düşünüyorum. Felsefe yapmak, doğrudan düşüncelerini anlatmak değil, yarattığı karakterler aracılığıyla kendi felsefi görüşünü ifade etmektir."

Gürsoy, Erol'un eserlerinde Doğu ve Batı arasında bir ayrım yaptığını da vurguladı. Doğulu karakterlerin iç dünyaya ve manevi değerlere değer verdiğini, Batılı karakterlerin ise geçici olan şeylerin peşinde koştuğunu ifade etti.

Panelin Sonlanışı

Panel, katılımcıların soruları ile sona erdi.

Üsküdar Gönüllüler Girişimi tarafından "Safiye Erol ve Romancılığı" başlıklı panel gerçekleştirildi. Muamma Kahve'de Melek Paşalı (solda) moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Sema Uğurcan (ortada) ve Dr. Çiğdem Buğdaycı Gürsoy konuşma yaptı.

Üsküdar Gönüllüler Girişimi tarafından "Safiye Erol ve Romancılığı" başlıklı panel gerçekleştirildi. Muamma Kahve'de Melek Paşalı (solda) moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Sema Uğurcan (ortada) ve Dr. Çiğdem Buğdaycı Gürsoy konuşma yaptı.

Üsküdar Gönüllüler Girişimi tarafından "Safiye Erol ve Romancılığı" başlıklı panel gerçekleştirildi. Muamma Kahve'de Melek Paşalı (solda) moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Sema Uğurcan (ortada) ve Dr. Çiğdem Buğdaycı Gürsoy konuşma yaptı.