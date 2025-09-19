Üsküdar'da vapur ile yük gemisi çarpıştı: 8 yaralı

Üsküdar'da vapur ile yük gemisi çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Olay ve müdahale

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sefer yapan bir yolcu vapuru ile yük gemisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu vapuru ile "Artvin" isimli yük gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

