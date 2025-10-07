Üsküdar TEM Otoyolu'nda Seyir Halindeki Otomobil Yandı — 34 NFV 646

Üsküdar TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Olayın Akışı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 NFV 646 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durdurdu ve polis ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi; araçta ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Trafik Durumu

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.