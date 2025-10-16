Üsküdar Üniversitesi 2025-2026 Açılış Töreni: Tarhan'dan 'Üstün Irk' Uyarısı

Üsküdar Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı törenle açıldı. Kurucu Rektör Nevzat Tarhan ve Rektör Nazife Güngör konuştu; ilk ders "Gazze'nin Psikopolitiği" oldu.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:54
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üniversitenin kısa sürede elde ettiği uluslararası başarıların takım ruhu ve sistemli yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Tarhan, Times Higher Education sıralamalarında Üsküdar Üniversitesi'nin Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ilk sırada, dünya genelinde ise 600-800 bandında yer aldığını belirterek, "Bu başarı, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede dünya üniversiteleri ligine girebilmiş olmanın göstergesidir. Hedefimiz, ilk 500 bandına ulaşmak." dedi.

Üniversitenin öğrenci odaklı vizyonu ile adil ve şeffaf yönetim ilkelerini benimsediğini ifade eden Tarhan, üniversitenin mottosunda yer alan eleştirilebilirlik, özgürlükçülük, çoğulculuk ve katılımcılık değerlerinin kurumsal kültürün temelini oluşturduğunu aktardı. Tarhan, "Gelişmiş toplumların en büyük özelliği sistem toplumları olmalarıdır. Güç kişilerde değil, kurallarda olmalıdır. Biz de üniversitemizde böyle bir kurumsal yapı oluşturuyoruz, kişiler değişse de sistem işlemeye devam etmeli." şeklinde konuştu.

Rektör Güngör: Kalite ve performans yükseliyor

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ise üniversitenin kalite ve takım ruhu ilkeleriyle kararlı adımlarla ilerlediğini söyledi. Güngör, "YÖKAK'a (Yükseköğretim Kalite Kurulu) başvurumuzu yaptık. Kasım ayı içerisinde kalite belgemizi almış olmanın mutluluğunu paylaşmayı umuyoruz. Çünkü bu yolda epey çalıştık, sistemimizi oluşturduk, şimdi heyecanla bekliyoruz." dedi.

Güngör, son yıllarda TÜBİTAK projeleri ve bilimsel yayın sayılarında ciddi artış yaşandığını; "Son bir yılda yayın sayımızı iki katına çıkardık, onaylanan projelerimiz üç katına çıktı. Patentlerimiz, TÜBİTAK başarılarımız, öğrencilerimizin kazandığı ödüller, tüm bunlar Üsküdar Üniversitesi'nin yükselen ivmesini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İlk ders: "Gazze'nin Psikopolitiği"

Açılış konuşmalarının ardından Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak yeni akademik yılın ilk dersini verdi. Dersin konusu "Gazze'nin Psikopolitiği" olarak belirlendi ve Gazze'de yaşananların derin psikolojik ve ruhsal boyutları ele alındı.

Prof. Dr. Tarhan, soykırımın arkasındaki psikolojik mekanizmaları tarihsel örneklerle ilişkilendirerek, "Hitler döneminde olduğu gibi bugün de bir tür etnik narsisizmle karşı karşıyayız. 'Üstün ırk', 'seçilmiş halk' gibi inançlar kötülüğü meşrulaştırıyor. Bu anlayışla yetişen nesiller, karşı tarafı insan olarak görmüyor. Bu da zulmü normalleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarhan ayrıca Gazze'deki soykırıma karşı dünya genelindeki sessizliğe dikkat çekerek, "Bugün kötülüğün yayılmasının en büyük nedeni sessizliktir. Kötülüğe sessiz kalanlar, kötülüğün ortağı olur. Gazze'nin yaşadığı bu travma, sadece Filistin'in değil, insanlığın vicdan sınavıdır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ise Gazze'de yaşananları "planlı ve örgütlü soykırım" olarak tanımladı ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Önce bir topluluğu etnik ya da kültürel olarak sınıflandırırsınız, sonra damgalarsınız, ardından insan dışı hale getirirsiniz. Bu noktada artık onun imhası meşrulaşır. Çünkü insanlar artık karşısındakini insan olarak görmez. Gazze'de yaşananlar yalnızca insan kaybı veya fiziksel tahribat değil, aynı zamanda kolektif hafıza, kimlik ve gelecek tahayyülüne yönelik sistematik bir saldırıdır."

Kaynak, Gazze'nin taşıdığı merkezi konuyu vurgulayarak, "Gazze'nin şöyle bir anlamı var. Filistin'in merkezidir Gazze. Bu soykırım, kolektif hafızaya yönelik bir saldırıdır. Ölüm tehdidi, açlık, daima bir yaşam tehdidi altında yaşamak 'şimdiki zamanın çökertilmesi' algısı yaratıyor. Bu bir insanlık davasıdır." ifadelerini kullandı ve Gazze halkının gösterdiği direnişi takdir ederek sözlerini tamamladı.

