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USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Orta Doğu Görevini Tamamladı

USS Theodore Roosevelt uçak gemisi, Orta Doğu'daki görevini tamamlayarak bölgeden ayrıldı ve Hint-Pasifik'e yöneldi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:35
USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Orta Doğu Görevini Tamamladı

USS Theodore Roosevelt Geri Dönüyor

ABD'nin USS Theodore Roosevelt adlı uçak gemisi, Orta Doğu'daki görev süresini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

Geri Dönüş Süreci

Yetkililerin bildirdiğine göre, USS Theodore Roosevelt görev grubunun Orta Doğu'daki faaliyeti sona erdi ve Hint-Pasifik bölgesine yöneldi.

Bölgedeki Askeri Varlığın Önemi

ABD'li komutanlar, bölgede özellikle İran için etkili bir caydırıcı güç sağlamak adına uçak gemileri ve destek gemilerinin varlığını sürdürüyor. 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede sürekli bir uçak gemisi mevcuttu ve bu süre zarfında zaman zaman iki uçak gemisinin de aynı anda bölgede bulunmuştu.

Diğer Askeri Aktiviteler

Bölgeden ayrılan gemiler arasında USS Daniel Inouye muhribi de yer alırken, USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi, yılın başında Kızıldeniz'de hem İsrail'e destek olmak hem de Yemen'deki Husiler'in tehditlerine karşı devriye görevi yapmış ve haziran ayında bölgeden ayrılmıştı. Ayrıca, USS Abraham Lincoln uçak gemisi 22 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaşmıştı.

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