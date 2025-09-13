Utah Valisi Cox: Charlie Kirk'ün Katil Zanlısı 'Aşırı Sol' İdeolojiye Sahip

Utah Valisi Cumhuriyetçi Spencer Cox, Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle bağlantılı olarak zanlı Tylor Robinson'un "aşırı sol" bir ideolojiye sahip olduğunu öne sürdü. Cox'un bu değerlendirmesi, Wall Street Journal (WSJ) muhabirine yaptığı açıklamalarda yer aldı.

Vali Cox'un açıklamaları

Cox, Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi'ndeki etkinlik sırasında silahla vurularak hayatını kaybettiğini anımsatarak, Kirk'ün gençler arasında Cumhuriyetçi muhafazakar değerleri yaymada başarılı olduğunu ve bunun "aşırı sol kesimlerde rahatsızlık yarattığını" savundu.

Vali Cox, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "Bu kişinin aşırı sol ideoloji ile derin bir şekilde doktrine edildiği artık çok açık." değerlendirmesinde bulundu ve siyasi şiddetin herkes tarafından reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Cox ayrıca dünkü basın toplantısında, saldırganın Amerikalı biri olmaması için dua ettiğini belirterek, "Son 33 saat boyunca, saldırganın başka bir ülkeden olması için dua ediyordum. Bizden biri değildir çünkü biz böyle değiliz diye dua ediyordum ama o bizim içimizden biri çıktı." ifadelerini kullandı.

Saldırı ve Charlie Kirk'ün ölümü

Charlie Kirk, Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle tanınan aktivist ve sosyal medya fenomeniydi. 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Kirk, gençler arasında muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu Turning Point USA adlı kuruluşla biliniyor ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi vardı. Olayın ardından Trump, Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirip, "Charlie, seni seviyoruz." dedi.

Soruşturma ve gözaltı

Saldırıyla ilgili olarak, cinayet şüphelisi olarak Tyler Robinson adlı kişi, ailesinin oğullarını ihbar etmesinin ardından gözaltına alındı. Robinson hakkında ağır cinayet ve diğer iki eyalet suçlaması yöneltildi.

Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.