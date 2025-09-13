Utah Valisi Cox: Charlie Kirk'ün Katil Zanlısı 'Aşırı Sol' İdeolojiye Sahip

Utah Valisi Spencer Cox, Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tylor Robinson'un "aşırı sol" ideolojiye sahip olduğunu savundu; saldırı ve gözaltı süreci sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:47
Utah Valisi Cox: Charlie Kirk'ün Katil Zanlısı 'Aşırı Sol' İdeolojiye Sahip

Utah Valisi Cox: Charlie Kirk'ün Katil Zanlısı 'Aşırı Sol' İdeolojiye Sahip

Utah Valisi Cumhuriyetçi Spencer Cox, Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle bağlantılı olarak zanlı Tylor Robinson'un "aşırı sol" bir ideolojiye sahip olduğunu öne sürdü. Cox'un bu değerlendirmesi, Wall Street Journal (WSJ) muhabirine yaptığı açıklamalarda yer aldı.

Vali Cox'un açıklamaları

Cox, Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi'ndeki etkinlik sırasında silahla vurularak hayatını kaybettiğini anımsatarak, Kirk'ün gençler arasında Cumhuriyetçi muhafazakar değerleri yaymada başarılı olduğunu ve bunun "aşırı sol kesimlerde rahatsızlık yarattığını" savundu.

Vali Cox, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "Bu kişinin aşırı sol ideoloji ile derin bir şekilde doktrine edildiği artık çok açık." değerlendirmesinde bulundu ve siyasi şiddetin herkes tarafından reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Cox ayrıca dünkü basın toplantısında, saldırganın Amerikalı biri olmaması için dua ettiğini belirterek, "Son 33 saat boyunca, saldırganın başka bir ülkeden olması için dua ediyordum. Bizden biri değildir çünkü biz böyle değiliz diye dua ediyordum ama o bizim içimizden biri çıktı." ifadelerini kullandı.

Saldırı ve Charlie Kirk'ün ölümü

Charlie Kirk, Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle tanınan aktivist ve sosyal medya fenomeniydi. 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Kirk, gençler arasında muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu Turning Point USA adlı kuruluşla biliniyor ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi vardı. Olayın ardından Trump, Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirip, "Charlie, seni seviyoruz." dedi.

Soruşturma ve gözaltı

Saldırıyla ilgili olarak, cinayet şüphelisi olarak Tyler Robinson adlı kişi, ailesinin oğullarını ihbar etmesinin ardından gözaltına alındı. Robinson hakkında ağır cinayet ve diğer iki eyalet suçlaması yöneltildi.

Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nda Mülakatlar Başladı
2
Gazze'de İsrail Saldırıları: 6 Binden Fazla Kişi Evsiz Kaldı
3
Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı
4
Mersin Mut'ta Tır-Otobüs Kazası: 3 Ölü, 7 Yaralı
5
Amasya'da Trafik Kazası: Yaya Şerife Döner Öldü
6
Çin'den ABD'nin 23 Çinli Şirketi İhraç Kontrol Listesine Almasına Tepki
7
Yair Golan: Netanyahu İsrail'i Batı'dan İzole Ediyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye