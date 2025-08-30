Uyuşturucuyu Bırakıp Danışman Oldu: Pervin Rüstemli'nin İyileşme Hikayesi

Uyuşturucudan Kurtulan Pervin Rüstemli, Şimdi Bağımlılık Danışmanı

Pervin Rüstemli (33), 13 yaşında başladığı uyuşturucu kullanımından uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından kurtuldu. Bakü doğumlu Rüstemli, şimdi kendi gibi gençlerin bağımlılıktan kurtulmasına gönüllü olarak destek veriyor.

Erken yaşta bağımlılık ve tedavi arayışı

Rüstemli, 13 yaşında çalıştığı iş yerindeki ustasından etkilenerek uyuşturucu kullanmaya başladı. Zamanla bağımlı hale geldi ve 11 yıl boyunca bu durumu ailesinden sakladı. Özel hastanelerde birkaç kez tedaviye rağmen bağımlılıktan kurtulamayan Rüstemli'nin ailesi, tedaviyi Türkiye'de yaptırmak için araştırma yaparken merkezi İstanbul'da bulunan Liman Ayık Yaşam Derneği yetkililerine ulaştı.

Dernek tarafından kabul edilen Rüstemli, kardeşiyle birlikte geldiği İstanbul'da kısa süre tedavi gördükten sonra, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi'ne gönderildi. Şanlıurfa'da tedavisini tamamlayan Rüstemli, aynı şubede gönüllü bağımlılık danışmanı olarak görev yapıyor.

"Üç gün kalırım" diye düşündüğü kurumda hayatı değişti

Rüstemli, derneğe ilk geldiğinde üç gün kalacağını düşündüğünü ve bunun kısa bir süreç olacağını zannettiğini anlattı: "3 gün kalırım diye düşündüğüm dernekte 3,5 yıl kaldım. İnsanlar beni sevgiyle ve şefkatle karşılayınca çok etkilendim." İyileşme sürecinde isteğin ve inanmanın önemine dikkat çeken Rüstemli, ilk üç aylık dönemin ardından hocaların kendisine küçük sorumluluklar verdiğini söyledi.

Farklı görevlerin ardından ders vermeye başlayan Rüstemli, "Şimdi elhamdülillah 4 aydan fazladır bağımlılık danışmanlığı sorumluluğu taşımaktayım" dedi. Eskiden madde satıcısı olduğunu, insanları zehirlediğini belirten Rüstemli, şimdi insanları kurtarmak için mücadele eden bir kişi haline geldiğini ifade etti.

Zor deneyimler, güçlü mesaj

Rüstemli, madde kullandığı dönemde 2 defa intihar teşebbüsünde bulunduğunu, 2 arkadaşını aşırı dozdan kaybettiğini anlattı. Ayrıca bir gün aşırı dozdan hastaneye kaldırıldığını, 9 gün komada kaldıktan sonra kalbinin durduğunu ve kendisini morga götürdüklerini söyledi. Hastaneden kaçtıktan üç gün sonra durumunu fark ettiğini belirtti.

Bu yaşadıklarına rağmen sürecin kendisini etkilemediğini, esas olanın istemek olduğunu vurgulayan Rüstemli, kapatıcı bir mesaj verdi: "Ben kurtuldum isterseniz siz de kurtulabilirsiniz." Gönüllü danışman olarak aynı süreçlerden geçmiş olmanın avantajıyla bağımlı kardeşlerinin duygularını birebir hissederek yardımcı olabildiğini sözlerine ekledi.