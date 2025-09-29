Valensiya, Tarragona ve Castellon'da 'kırmızı' alarm: İspanya'nın doğusunda şiddetli yağış

İspanya'nın doğusundaki Valensiya ve Katalonya bölgelerini etkileyen şiddetli yağış, bölge yaşamını felç etti. Valensiya, Tarragona ve Castellon kentlerinde kırmızı alarm ilan edilirken, bazı kentlerde ise ikinci dereceden turuncu alarm aktif durumda.

Eğitim ve günlük yaşam aksadı

Valensiya özerk yönetim hükümeti, 29 Ekim 2024'te bölgede yaşanan ve 223 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından önlemleri erken aldı. Buna göre, Valensiya'da 239 belediyede okullar tatil edildi; toplamda 536 bin 800 öğrenci etkilenirken kütüphaneler kapatıldı ve spor etkinlikleri iptal edildi. Bölge sakinleri, cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarıyla bilgilendirildi.

Ulaşımda geniş çaplı aksamalar

Yerel yönetimlerin bildirdiğine göre kötü hava koşulları Valensiya havalimanında sabah saatlerinde 4 uçuşun iptaline yol açtı ve birçok uçuşta gecikmeler yaşandı. Katalonya ve Valensiya'da bazı yollarda kapanmalar görüldü, tren ulaşımında ciddi aksamalar oldu. Ayrıca Valensiya ile Castellon arasındaki banliyö tren seferleri iptal edildi.

AEMET'ten yoğun yağış uyarısı

İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) yetkilileri, bazı yerlerde metrekare başına 200 litreyi geçen yağış kaydedildiğini belirtti. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının gelecek saatlerde artarak yarın Balear Adaları bölgesinde etkili olacağını ve burada metrekareye 300 litreyi bulan yağışların beklendiğini duyurdu.