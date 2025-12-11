DOLAR
Vali Akbıyık: Kötekli'deki kız yurdu inşaatındaki mağara ve mezar iddiaları asılsız

Vali Akbıyık, Muğla Kötekli'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı 3. etap kız yurdu inşaatında yapılan Jeoradar taramasında mağara veya mezar bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:09
Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yapımı süren Gençlik ve Spor Bakanlığı 3. etap kız yurdu inşaatında gündeme gelen mağara ve mezar iddialarını değerlendiren Vali Dr. İdris Akbıyık, saha incelemeleri ve teknik raporlar sonucunda iddiaların doğrulanmadığını bildirdi.

Vali Akbıyık'ın değerlendirmesi

Vali Akbıyık, temel kazı çalışmaları sırasında karstik bir çukur olduğu yönündeki iddiaların yerinde incelendiğini belirterek, söz konusu çukurun inşaat oturum alanı dışında bulunduğunu ve hiçbir binanın oturum alanı altına rast gelmediğinin tespit edildiğini söyledi. Sahadan gelen bilgilerin İl Müdürlüğü tarafından Bakanlık yetkililerine iletildiğini aktardı.

Ayrıca Vali Akbıyık, iddiaları gündeme getiren kişinin daha önce alt yüklenici olarak çalıştığını ve müteahhit firma ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iş ilişkilerinin sonlandığının bilindiğini vurguladı. Yurt inşaatının tamamlanmasına çok az süre kalmışken iddiaların ortaya çıkmasının dikkat çektiğini belirtti.

Teknik inceleme ve sonuçlar

Vali, Bakanlık tarafından yapılan teknik incelemelerde zeminin genel yapısı açısından bir risk oluşturmadığının netleştiğini ifade etti. Zemin etüt raporları Bakanlık tarafından yeniden değerlendirildi ve karstik çukurun genel zemin yapısı açısından risk oluşturmadığı kanaatine varıldı.

Sahada uzman ekiplerce Jeoradar (Yer Radarı / GPR) sistemi kullanılarak kapsamlı zemin taraması gerçekleştirildi. 50 cm aralıklarla, zikzak yönlü ölçüm yöntemiyle yapılan taramalarda 14 metre derinliğe kadar hiçbir sürekliliği olan arkeolojik bir yapı, boşluk veya anormal oluşum tespit edilmedi.

Açıklamada ayrıca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları ile Bakanlık ekiplerinin ortak çalışma yürüttüğü ve iki ayrı üniversitenin daha kapsamlı raporlama sürecine dahil olduğu bildirildi. Yapılan tüm incelemelerin tamamlanmasıyla projenin teknik standartlar ve güvenlik kriterleri doğrultusunda ilerlediği ifade edildi.

