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Vali Hatipoğlu'ndan Artı Değer Vanspor FK'nın Otobüsüne Yapılan Saldırıya İlişkin Açıklama

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Artı Değer Vanspor FK'nın otobüsüne yapılan taşlı saldırıya dair açıklamada bulundu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:29
Vali Hatipoğlu'ndan Artı Değer Vanspor FK'nın Otobüsüne Yapılan Saldırıya İlişkin Açıklama

Vali Hatipoğlu'ndan Saldırı Açıklaması

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Artı Değer Vanspor FK'nın otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Olay ve İlgili İşlemler

Hatipoğlu, Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK arasında oynanan maçın ardından, mücadelenin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Vali Hatipoğlu, "Bugün oynanan Elazığspor ve Vanspor arasındaki müsabaka sorunsuz olarak tamamlanmış ve takımımız sahadan galibiyetle ayrılmıştır. Sporun birleştirici ve kardeşliği pekiştirici ruhundan uzaklaşılmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Ancak, Vanspor kafilesinin şehirden ayrılma sürecinde istenmeyen bir olayın meydana geldiğini dile getiren Hatipoğlu, "Şehir dışında, yol güzergahında taşlanma hadisesi vuku bulmuştur. Olayın 3 faili yakalanmış olup adli mercilerimizce gerekli işlemler yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Maçın Sonucu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yapılan maçta, Çimentaş Elazığspor, konuk ettiği Artı Değer Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etmişti.

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