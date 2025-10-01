Vali Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali hazırlıklarını inceledi

Vali Yavuz Selim Köşger, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali alanında hazırlıkları inceledi; UNESCO başvurusunun sonucu 30 Ekim'de Semerkant'ta açıklanacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:15
Vali Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali hazırlıklarını inceledi

Vali Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali hazırlıklarını inceledi

İnceleme ve hazırlık çalışmaları

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

Vali Köşger, 10-12 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta yapılacak festival öncesinde, alanda devam eden hazırlık çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların takvime uygun ilerlediğini belirtti.

UNESCO başvurusu ve festivalin hedefi

Köşger, Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için yapılan başvuru sonucunun 30 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek toplantıda açıklanacağını hatırlattı. Kentin "Gastronomi Şehri" ünvanını hakkıyla alacağını festivalde göstereceklerini ifade etti.

Hijyen, sunum ve vatandaşlara davet

Vali Köşger, Adana lezzetlerinin en iyi şekilde temsil edildiği bir festival gerçekleştirileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Merkez Park, Türkiye'deki en büyük tek parça yeşil alanlardan biri. Buradaki giriş-çıkış, bütün malzemelerin hijyen şartları, hazırlanışı ve sunumu sürekli takip edilecek. En makul fiyatlarla kaliteli ve lezzetli, Adana lezzetlerinin tadılacağı bir festivali gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir festival olacak. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alanda...

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu. Vali Köşger, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak festival öncesi, alanda devam eden hazırlık çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alanda...

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Valiliği'nden İŞKUR ile 500 Kişilik TYP Alımı Başlıyor
2
Burdur Şeker Fabrikası'nda 7 İşçi Karbonmonoksit Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
3
Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
4
İzmir'de Planlı Su Kesintileri Ekim Ayında da Sürüyor
5
1990-2025 Türkiye Kuraklık Haritası: Alkazar'dan İnteraktif Platform
6
Astoria Grande 940 Yolcusuyla Amasra Limanı'na Demirledi
7
Antalya'da Dikenli İncir Üretimi Yaygınlaşıyor: Manavgat'tan Yurtiçi ve İhracat

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam