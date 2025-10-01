Vali Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali hazırlıklarını inceledi

İnceleme ve hazırlık çalışmaları

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

Vali Köşger, 10-12 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta yapılacak festival öncesinde, alanda devam eden hazırlık çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların takvime uygun ilerlediğini belirtti.

UNESCO başvurusu ve festivalin hedefi

Köşger, Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için yapılan başvuru sonucunun 30 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek toplantıda açıklanacağını hatırlattı. Kentin "Gastronomi Şehri" ünvanını hakkıyla alacağını festivalde göstereceklerini ifade etti.

Hijyen, sunum ve vatandaşlara davet

Vali Köşger, Adana lezzetlerinin en iyi şekilde temsil edildiği bir festival gerçekleştirileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Merkez Park, Türkiye'deki en büyük tek parça yeşil alanlardan biri. Buradaki giriş-çıkış, bütün malzemelerin hijyen şartları, hazırlanışı ve sunumu sürekli takip edilecek. En makul fiyatlarla kaliteli ve lezzetli, Adana lezzetlerinin tadılacağı bir festivali gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir festival olacak. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu. Vali Köşger, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak festival öncesi, alanda devam eden hazırlık çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.