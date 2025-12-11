Vali Musa Işın Aslanapa Halk Eğitim Merkezi'nde: Giyim ve Çini Kurslarına Destek

Vali Musa Işın Aslanapa Halk Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti

Giyim ve çini atölyelerinde kursiyerlerle bir araya geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Aslanapa ilçe programı kapsamında il protokolüyle birlikte Aslanapa Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Ziyarette merkezde faaliyet gösteren giyim ve çini atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Işın, atölyelerdeki üretim süreçlerini yerinde takip ederek kursiyerlerle sohbet etti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üretilen el emeği ürünleri yakından inceleyen Işın, kursiyerlerin ortaya koyduğu işlerin eğitim, istihdam ve ekonomik kazanç bakımından önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Ziyarette kursiyerlere emekleri için teşekkür eden Vali Işın, yapılan üretimlerin bölge için değerli olduğunun altını çizdi. Ayrıca kursiyerlerin talep ve önerilerini dinleyerek atölye faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Vali Işın, giyim ve çini kurslarının hem kişisel gelişime katkı sağladığını hem de kadınların üretime katılımını desteklediğini belirtti. Bu süreçte kadınların aile ekonomisine ve sosyal hayata önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.

