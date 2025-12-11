Vali Şimşek, Babası Asker Olan 7 Yaşındaki Gökçe'yi Evinde Ziyaret Etti

Vali Şimşek, 7 yaşındaki Gökçe'yi evinde ziyaret etti

Babası Hakkari Çukurca'da görev yapan minik Gökçe'nin davetine yanıt

​Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, babası uzman çavuş olan 7 yaşındaki Gökçe'nin daveti üzerine evinde ziyaret etti.

Gökçe, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde piyade uzman çavuş olarak görev yapan babasının bir kahraman olduğunu belirttiği mektubunda, onu çok özlediğini ve biriktirdiği harçlıklarla karpuz ve balon ikram etmek istediğini yazmıştı.

Vali Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile birlikte; Gökçe'nin annesi, dedesi ve ninesiyle birlikte bulunduğu evine giderek davete karşılık verdi. Ziyarette kendisine pasta ikram edildi ve keyifli bir sohbet gerçekleşti.

Vali Şimşek, ziyaretin sonunda minik Gökçe'ye sürpriz yaparak şu an Irak'ta bulunan babasıyla telefonda görüntülü görüşme sağlamasını da gerçekleştirdi.

