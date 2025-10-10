Van Başkale'de 106 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesindeki operasyonda 106 kilo 800 gram uyuşturucu (56 kilo 500 gr skunk, 50 kilo 300 gr sentetik) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 14:38
Valilik açıklaması

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 106 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Operasyon ayrıntıları

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Özpınar Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 56 kilo 500 gram skunk ve 50 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

