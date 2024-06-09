Van-Bitlis yolunda dehşet! Yolcu otobüsü tırla çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı

Van-Bitlis Yolunda Korkunç Kaza: 2 Ölü, 30 Yaralı!

Acı haber Van-Bitlis kara yolundan: Sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında korkunç bir kaza meydana geldi. Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ve bir yolcu yaşamını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.



Kazanın Detayları:

Kaza, Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana geldi.

Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü ve bir yolcu yaşamını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Van ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililerden İlk Açıklama:

Kazayla ilgili ilk açıklamada jandarma ekipleri, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Yolcular Korku ve Panik Yaşadı:

Kazada yaralanan yolcular, kazanın çok ani olduğunu ve büyük bir panik yaşadıklarını ifade etti.

Bölgede Trafik Yoğunluğu Oluştu:

Kaza nedeniyle Van-Bitlis kara yolunda uzun süre trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri, trafik akışını düzenlemek için çalışma yaptı.

