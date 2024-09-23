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Van'da 66 Milyon Liralık 22 Kilogram Külçe Altın Yakalandı

Van'da gerçekleştirilen operasyonda, 22 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:11
Van'da 66 Milyon Liralık 22 Kilogram Külçe Altın Yakalandı

Van'da Kaçak Altın Operasyonu

Van'da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyon sonucu, piyasa değeri 66 milyon lirayı bulan 22 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi'ne bağlı ekipler, kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyon kapsamında, şüpheli bir araçta yapılan aramada, toplamda 22 kilogram gümrük kaçağı külçe altın bulundu. Bulunan altınların piyasa değeri 66 milyon lira olarak belirlendi.

Gözaltı İşlemleri

Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı ve hakkında yasal işlemler başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Van'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 66 milyon lira...

Van'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 66 milyon lira olan 22 kilogram külçe altın ele geçirildi.

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