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Van'da Aileler PKK Mağdurları İçin Eylemde

Van'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:58
Van'da Aileler PKK Mağdurları İçin Eylemde

Vanlı Aileler Eylemlerine Devam Ediyor

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta buluşan aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Seslerine Kulak Verin

Parti binası önünde yüksek sesle müzik çalan partililere tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Oğlu için eyleme katılan Saliha Mert, yıllardır çocuklarından haber alamadıklarını belirtirken, "Onlar katil, kan emici, bebek katili. Sana yalvarıyorum oğlum, çık ortaya. Bir ses ver, bir şey söyle annene. Hasret kaldım artık. Her an bir haber gelecek umuduyla yaşıyorum. Ne olur umutlarımı söndürme." şeklinde duygularını ifade etti.

Evlat Hasreti Çeken Annelerin Sesi

Kızı Şeyma için eyleme katıldığını anlatan Nazlı Sancar ise şu duygusal sözleri sarf etti: "13 yıldır evlat hasreti çekiyorum. Şeyma'mın kokusunu, 'Anne' demesini özlemişim. Şeyma'mı versinler. Doğurduğumuz evlatlarımızı bunlardan istiyoruz." Eylemde, umutla evlatlarına dönecekleri çağrısını yineleyen aileler, seslerini duyurmayı hedefliyor.

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