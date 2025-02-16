Van'da DEM Parti Eş Genel Başkanları Görevden Almaya Tepki İçin Yürüyüş Düzenledi

Van'da DEM Parti Yürüyüşü Gerçekleşti

DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yapılan görevlendirme'ye yönelik tepki göstermek amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldılar.

Göreve Yapılan Atamaya Tepki

İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından kente gelen Bakırhan ve Hatimoğulları, bazı milletvekilleri ile birlikte partilileriyle birlikte DEM Parti Van İl Başkanlığı'ndan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüyüş düzenlediler. Burada açıklama yapan liderler, belediyeye kayyum atanmasına karşı çıktıklarını ifade ettiler.

Sloganlarla Yürüyüş Devam Etti

Açıklamanın ardından grup, güvenlik önlemleri altında sloganlar atarak yürüyüşe devam edip DEM Parti Van İl Başkanlığı'na ulaştı. Ancak, gün içinde bazı ara sokaklarda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis ekipleri müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

İzinsiz Gösterilere Polis Müdahalesi

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirme yapılmasının ardından akşam saatlerinde mahallelerde izinsiz gösteri yapan gruplara polis ekipleri müdahalede bulundu. Ara sokaklara dağılan göstericiler, bir parktaki çocuk oyun grubunu ateşe vererek aydınlatma direklerini kırdı.

Belediye Çalışmaları Başlattı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kaldırımların söküldüğü ve barikatların kurulduğu yollarda temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.