Van'da Erçek Gölü'ndeki flamingoları jandarma koruyor

Van'da jandarma ekipleri, Erçek Gölü'nde konaklayan flamingoları HAYDİ ve Erçek Karakol ekipleriyle koruyor; devriyeler ve kaçak avcılıkla mücadele artırıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:49
Ekipler devriye ve önlemleri yoğunlaştırdı

Van'da, 'kuş cenneti' olarak bilinen Erçek Gölü'nde konaklayan flamingolar için jandarma ekipleri koruma çalışması yürüttü.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan paylaşımına göre, ekipler yaban hayatını korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Erçek Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri, göl çevresinde düzenli devriye gerçekleştirdi.

Gölde konaklayan flamingoların yaşam alanlarını kontrol eden ekipler, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında önlemleri artırdı ve bölgedeki güvenlik uygulamalarını yoğunlaştırdı.

Van'da jandarma ekipleri, "kuş cenneti" olarak bilinen Erçek Gölü'nde konaklayan flamingoları korumak için çalışma yürüttü.

