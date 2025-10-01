Van'da Erçek Gölü'ndeki flamingoları jandarma koruyor

Van'da Erçek Gölü'ndeki flamingolar jandarma korumasında
Ekipler devriye ve önlemleri yoğunlaştırdı
Van'da, 'kuş cenneti' olarak bilinen Erçek Gölü'nde konaklayan flamingolar için jandarma ekipleri koruma çalışması yürüttü.
İl Jandarma Komutanlığı'nın Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan paylaşımına göre, ekipler yaban hayatını korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Erçek Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri, göl çevresinde düzenli devriye gerçekleştirdi.
Gölde konaklayan flamingoların yaşam alanlarını kontrol eden ekipler, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında önlemleri artırdı ve bölgedeki güvenlik uygulamalarını yoğunlaştırdı.
