Van’da Eşzamanlı Gökyüzü Şovu: Gün Batımıyla Ay Doğdu

Van'da gün batımıyla ayın aynı anda yükselmesi izleyenlere görsel şölen sundu

Van’da akşam saatlerinde güneş batarken doğu ufkundan yükselen ay, gökyüzünde dikkat çekici bir kompozisyon oluşturdu. Gün batımının sıcak tonlarıyla ayın parlak yüzü aynı karede buluştu.

Kırmızının ve gümüşün mükemmel uyumu

Gün batımının turuncu ve kırmızı tonları batı ufkunu boyarken, doğudan yükselen ay gökyüzüne gümüşi ve soğuk bir ışık yaydı. Bu eşzamanlı doğa olayı, iki zıt ışık kaynağının gökyüzündeki adeta dansına sahne oldu.

Gözlemciler, Türkiye’nin birçok noktasında güneşin batı ufkunda kızıla bürünmesiyle birlikte doğu ufkundan parlak bir ayın yükseldiğini aktardı. Ayın evresinin dolunaya yakın olması ve atmosferin belirli bir berraklıkta bulunması, manzaranın net görünmesine katkı sağladı.

Bu tür eşzamanlı görüntüler, gün batımının sıcak tonları ile ayın soğuk ışığının kontrastı sayesinde izleyenlere unutulmaz bir doğal görsel deneyim sunuyor.

