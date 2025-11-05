Van’da Eşzamanlı Gökyüzü Şovu: Gün Batımıyla Ay Doğdu

Van'da gün batımıyla birlikte doğu ufkundan yükselen ay, kırmızı ve gümüş tonların buluştuğu etkileyici bir manzara oluşturdu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 00:12
Van’da Eşzamanlı Gökyüzü Şovu: Gün Batımıyla Ay Doğdu

Van'da gün batımıyla ayın aynı anda yükselmesi izleyenlere görsel şölen sundu

Van’da akşam saatlerinde güneş batarken doğu ufkundan yükselen ay, gökyüzünde dikkat çekici bir kompozisyon oluşturdu. Gün batımının sıcak tonlarıyla ayın parlak yüzü aynı karede buluştu.

Kırmızının ve gümüşün mükemmel uyumu

Gün batımının turuncu ve kırmızı tonları batı ufkunu boyarken, doğudan yükselen ay gökyüzüne gümüşi ve soğuk bir ışık yaydı. Bu eşzamanlı doğa olayı, iki zıt ışık kaynağının gökyüzündeki adeta dansına sahne oldu.

Gözlemciler, Türkiye’nin birçok noktasında güneşin batı ufkunda kızıla bürünmesiyle birlikte doğu ufkundan parlak bir ayın yükseldiğini aktardı. Ayın evresinin dolunaya yakın olması ve atmosferin belirli bir berraklıkta bulunması, manzaranın net görünmesine katkı sağladı.

Bu tür eşzamanlı görüntüler, gün batımının sıcak tonları ile ayın soğuk ışığının kontrastı sayesinde izleyenlere unutulmaz bir doğal görsel deneyim sunuyor.

VAN’DA AKŞAM SAATLERİNDE GÜNEŞ BATARKEN, DOĞU UFKUNDA AYIN YÜKSELMESİ GÖKYÜZÜNDE BÜYÜLEYİCİ BİR...

VAN’DA AKŞAM SAATLERİNDE GÜNEŞ BATARKEN, DOĞU UFKUNDA AYIN YÜKSELMESİ GÖKYÜZÜNDE BÜYÜLEYİCİ BİR MANZARA OLUŞTURDU.

VAN’DA AKŞAM SAATLERİNDE GÜNEŞ BATARKEN, DOĞU UFKUNDA AYIN YÜKSELMESİ GÖKYÜZÜNDE BÜYÜLEYİCİ BİR...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak
2
İsrail Ordusu’ndan Yenilenen Güvenlik Talimatları ve Lübnan'daki Saldırılar
3
Trakya'da Ekim İhracatı 204 milyon 450 bin 380 dolar
4
Başkan Özlü: Düzce’nin yapı stokunun yüzde 80’ini yeniledik
5
Fatih'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı — Kaza Anı Kamerada
6
Karabük'te Eğitim Altyapısı Güçleniyor — İl Özel İdare'den Yeni Okullar
7
Balıkesir Büyükşehir, sokak hayvanları için mama üretiyor

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?