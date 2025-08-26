Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetin çalışmaları sonucu 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların yakalanması ile düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 10-24 Ağustos tarihlerinde yürütülen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, soruşturmaların ve ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.