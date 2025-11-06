Van'da Gümrük Kaçağı Sigara ve Malzeme Ele Geçirildi

Van'ın Saray ve Başkale ilçelerinde jandarma operasyonunda 1.868 paket kaçak sigara ve 244 parça gümrüksüz eşya ele geçirildi; şüphelilere 5607 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:23
Jandarma ekipleri Saray ve Başkale'de yol aramalarında kaçakçılığa darbe vurdu

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Saray ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sürdürülüyor.

Saray ilçesi Kapıköy ve Çaybağı mahalleleri mevkiinde gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyeti sonucunda 1.868 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheliler M.A.(18), İ.Ç. (29) ve Ö.D. (31) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol arama ve kontrol faaliyetinde ise 244 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Bu şüpheliyle ilgili olarak Ç.D. (47) hakkında aynı kanuna göre adli işlem uygulandı.

Valiliğin açıklamasında, bölgede kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin devam ettiği vurgulandı.

