Van'da Kaçak İci Kefali Avına 59 Bin Lira Ceza

Van'da Kaçak İnici Kefali Avına 59 Bin Lira Ceza

Van'ın Tuşba ve Muradiye ilçelerinde, kaçak inci kefali avladığı tespit edilen bir kişiye 59 bin 394 lira ceza verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında üremek amacıyla Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi için denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından Tuşba ve Muradiye'de balıkların göç ettiği bölgedeki operasyonda, kaçak avlanmış 1 ton 350 kilogram canlı ve 1 ton 150 kilogram ölü balık, 200 metre uzunluğunda ağ ve şişme bot ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan canlı balıklar yeniden suya bırakılırken, telef olmuş balıklar imha edilmiştir. Yasağı ihlal eden bir avcıya 59 bin 394 lira ceza uygulanırken, kaçak avcılıkta kullanılan bir araç da 15 gün süreyle trafikten men edildi.

15 Nisan'dan bu yana devam eden denetimlerde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri tarafından 5 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildi ve canlı olarak yakalanan 1 ton 750 kilogram balık suya geri bırakıldı.

Ayrıca, içerinde 16 şüpheliye toplamda 327 bin 529 lira idari ceza uygulandı, 5 bin metre uzunluğunda ağ, 5 şişme bot ve 18 av aracı da durdurularak el konuldu.

Van'ın Tuşba ve Muradiye ilçelerinde kaçak inci kefali avladığı tespit edilen kişiye 59 bin 394 lira ceza verildi. Operasyonda, kaçak avlanmış 1 ton 350 kilogram canlı ve 1 ton 150 kilogram ölü balık, 200 metre uzunluğunda ağ ve şişme bot ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ve Muradiye ilçelerinde kaçak inci kefali avladığı tespit edilen kişiye 59 bin 394 lira ceza verildi. Operasyonda, kaçak avlanmış 1 ton 350 kilogram canlı ve 1 ton 150 kilogram ölü balık, 200 metre uzunluğunda ağ ve şişme bot ele geçirildi.