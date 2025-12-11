DOLAR
Van’da Kar Alarmı: 17 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, Erek Dağı Beyazlandı

Van'da dün akşam etkili kar yağışı 17 yerleşim yerinin yolunu kapattı. Erek Dağı beyaza büründü, ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:04
Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. 17 yerleşim yerinin yolu kapanırken bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Yüksek kesimlerde sağanak dün akşam yerini kara bırakırken, İpekyolu ilçesi sınırlarındaki 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı beyaza büründü.

Yukarı Bakraçlı Mahallesi'ndeki zorlu koşullar

Dağ eteklerindeki Yukarı Bakraçlı Mahallesi sakinleri, karla dolan evlerinin toprak damlarını temizlerken, yolda kalan vatandaşlar çareyi yola kül dökmekte buldu. Külü yola döktükten sonra mahalle gençlerinin yardımıyla yolda kalan minibüs kurtarıldı.

Vatandaşın yorumu

Mahalle sakinlerinden Sarkan Başlak, "Bu sabah çarşı merkezinden geldim. Merkezde yağmur yağıyordu. Belediye otobüsüyle geldik kardan dolayı yolda mahsur kaldık. Yolun geri kalan kısmını yaya olarak geldik. Şu anda damlarımızı süpürüyoruz" dedi.

Ekiplerin çalışmaları

Ekipler, kardan kapanan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkale'de 5, Çatak'ta 2, Edremit'te 1, Erciş'te 5, Gürpınar'da 3 ve Saray ilçesinde 1 olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

