Van'da Tır Dorsesinde 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da Düzensiz GöçmenOperasyonu

Van'ın Muradiye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, tırın dorsesindeki saman balyalarının arasına gizlenmiş 36 düzensiz göçmen yakalandı. Olay sonrası, gözaltına alınan tır sürücüsü adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Muradiye Kaymakamlığı Açıklama Yaptı

Muradiye Kaymakamlığı'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu bilgilere göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, dün Ünseli Mahallesi'nde bir tır durduruldu.

Göçmenler Teslim Edildi

Jandarma ekipleri, durdurdukları tırın dorsesinde gerçekleştirdikleri aramalarda 36 düzensiz göçmeni tespit etti. Yakalanan göçmenler, ilgili işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Sürücü Tutuklandı

Tırın sürücüsü İ.Ç., yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce tutuklandı. Bu durum, Van'da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının ne kadar ciddi bir şekilde yürütüldüğünü gözler önüne seriyor.