Van’da Uyuşturucu Operasyonlarında 67 Şüpheliye Adli İşlem

Van’da düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 67 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 21:42
İl Emniyet Müdürlüğü açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda 12-25 Eylül tarihleri arasında, gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yürütülen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 412 gram sentetik kannabinoid, 98,57 gram esrar, 74,82 gram sentetik uyuşturucu, 42,63 gram skunk, 3 gram eroin ve 70 adet sentetik ecza maddesi bulunuyor.

Gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.

