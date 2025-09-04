DOLAR
41,15 0%
EURO
48,03 0%
ALTIN
4.690,73 0%
BITCOIN
4.540.913,05 0%

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Gözaltı, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Van'da 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 34 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:44
Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Gözaltı, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Gözaltı, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinde bulunanlara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalara aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda 29 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında, gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan denetimlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler

Yapılan aramalarda 35,83 gram esrar, 26,41 gram sentetik uyuşturucu, 6,84 gram skunk, 9,20 gram eroin, 5,03 gram sentetik kannabinoid ve 1,14 gram sentetik ecza maddesi bulundu.

Gözaltılar ve adli işlem

Operasyonlar sonucunda toplam 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 29 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentteki mücadele ve denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaya'dan TÜGVA'da 'Türkiye Yüzyılı' ve Gençlik Vurgusu
2
Gündem Özeti — 5 Eylül 2025: Bakan Ziyaretleri ve Öne Çıkan Etkinlikler
3
Denizli'de Parkta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
4
İzmir Açıklarında 107 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Seferihisar'da 30 Kurtarıldı
5
Beyta Baskını (Nablus): 18 Yaşındaki Genç Gerçek Mermiyle Yaralandı
6
Erzurum'da Telefonda 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: Kadın 1 Milyon 430 Bin Lira Kaybetti
7
Erzurum'da Trafik Kazası Sonrası Kavgada 3 Yaralı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı