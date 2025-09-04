Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Gözaltı, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinde bulunanlara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalara aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda 29 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında, gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan denetimlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler

Yapılan aramalarda 35,83 gram esrar, 26,41 gram sentetik uyuşturucu, 6,84 gram skunk, 9,20 gram eroin, 5,03 gram sentetik kannabinoid ve 1,14 gram sentetik ecza maddesi bulundu.

Gözaltılar ve adli işlem

Operasyonlar sonucunda toplam 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 29 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentteki mücadele ve denetimlerin sürdüğünü bildirdi.