Van'daki Trafik Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti: 5 Cenaze Hakkari'de Defnedildi

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin cenazesi Hakkari'de toprağa verildi.

Olay, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarında gerçekleşti. 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucunda yaşamını yitiren Hakkari Belediyesi personeli Selim ve eşi Gülcan Kaya, Fadıl Korkmaz, Dindar Engin ve Erkan Koç'un cenazeleri, gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenaze aracıyla Hakkari'ye götürülen Kaya çifti ve Korkmaz'ın cenazeleri, öğle namazının ardından Biçer Mahallesi'ndeki Kalealtı Mezarlığı'nda defnedildi. Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğulu ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı cenazede, Kaya çifti ile Korkmaz'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kazada ölenlerden Erkan Koç'un cenazesi Kıran Mahallesi'ndeki mezarlıkta, Dindar Engin'in cenazesi ise Gazi Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Dün gerçekleşen kazada, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır toplamda 11 kişi yaralanmıştı.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin cenazesi Hakkari'de toprağa verildi. Cenaze aracıyla Hakkari'ye götürülen 4 çocuk sahibi Selim ve eşi Gülcan Kaya çifti ile Fadıl Korkmaz'ın cenazeleri öğle namazının ardından Biçer Mahallesi'ndeki Kalealtı Mezarlığı'nda defnedildi.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin cenazesi Hakkari'de toprağa verildi. Cenaze aracıyla Hakkari'ye götürülen 4 çocuk sahibi Selim ve eşi Gülcan Kaya çifti ile Fadıl Korkmaz'ın cenazeleri öğle namazının ardından Biçer Mahallesi'ndeki Kalealtı Mezarlığı'nda defnedildi.