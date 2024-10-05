Van, Hakkari ve Bitlis'te Çocuklardan Filistin'e Destek Resimleri

Çocuklardan Filistin'e Destek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van, Hakkari ve Bitlis'te düzenlenen resim etkinlikleri ile çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Van'daki Etkinlik

Van'da Yetim Vakfı ve İnsan Hakları ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar büyük kağıtlara pastel ve sulu boyalarla resim yaptı. Yetim Vakfı'ndan Edanur Çiftçi, etkinliğin amacının Filistinli çocukların sesi olmak olduğunu belirterek, "Bu katliamların bir an önce sona ermesini bekliyoruz," dedi.

Hakkari'de Protesto ve Resim

Hakkari'de eski belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar İsrail'i protesto etti. Yetim Vakfı Hakkari Temsilcisi Güneş Temel, 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini ifade etti. "Bölgede psikolojik destek isteyen çocuk kalmadı; cinsel saldırılara maruz kalan anne karnındaki bebeklere kadar soykırım uygulamaları sürüyor," diye konuştu.

Bitlis'te Yarışma ve Mesajlar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde 200 metre uzunluğundaki kağıdı resimlerle donattı. İHH Yetim Birimi Sorumlusu İnan Şahbudak, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin Filistin halkı için dualarını tuvallerimize yansıttık. Zalimlere karşı durmak zorundayız, Filistin halkı yalnız değil," dedi.

Yetim Vakfı Hakkari Şubesi öncülüğünde, eski belediye binası önünde düzenlenen programda, katılımcılar İsrail'i protesto etti, yere serilen büyük kağıtlara pastel ve sulu boyalarla resim yaptı.

Yetim Vakfı Hakkari Şubesi öncülüğünde, eski belediye binası önünde düzenlenen programda, katılımcılar İsrail'i protesto etti, yere serilen büyük kağıtlara pastel ve sulu boyalarla resim yaptı.

Yetim Vakfı Hakkari Şubesi öncülüğünde, eski belediye binası önünde düzenlenen programda, katılımcılar İsrail'i protesto etti, yere serilen büyük kağıtlara pastel ve sulu boyalarla resim yaptı.

Van'da Yetim Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla yere serilen büyük kağıtlara pastel, kalem ve sulu boyalarla resim yaptı.

Van'da Yetim Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla yere serilen büyük kağıtlara pastel, kalem ve sulu boyalarla resim yaptı.

Van'da Yetim Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla yere serilen büyük kağıtlara pastel, kalem ve sulu boyalarla resim yaptı.

Van'da Yetim Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla yere serilen büyük kağıtlara pastel, kalem ve sulu boyalarla resim yaptı.

Van'da Yetim Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla yere serilen büyük kağıtlara pastel, kalem ve sulu boyalarla resim yaptı.

Bitlis'te bir araya gelen çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla resim çizdi. Tatvan ilçesinde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde düzenledikleri etkinlikte, çocuklar 200 metre uzunluğundaki kağıdı resimlerle süsledi.

Bitlis'te bir araya gelen çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla resim çizdi. Tatvan ilçesinde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde düzenledikleri etkinlikte, çocuklar 200 metre uzunluğundaki kağıdı resimlerle süsledi.

Bitlis'te bir araya gelen çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla resim çizdi. Tatvan ilçesinde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde düzenledikleri etkinlikte, çocuklar 200 metre uzunluğundaki kağıdı resimlerle süsledi.

Bitlis'te bir araya gelen çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla resim çizdi. Tatvan ilçesinde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde düzenledikleri etkinlikte, çocuklar 200 metre uzunluğundaki kağıdı resimlerle süsledi.

Bitlis'te bir araya gelen çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla resim çizdi. Tatvan ilçesinde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde düzenledikleri etkinlikte, çocuklar 200 metre uzunluğundaki kağıdı resimlerle süsledi.

Bitlis'te bir araya gelen çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla resim çizdi. Tatvan ilçesinde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde düzenledikleri etkinlikte, çocuklar 200 metre uzunluğundaki kağıdı resimlerle süsledi.

Bitlis'te bir araya gelen çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla resim çizdi. Tatvan ilçesinde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde düzenledikleri etkinlikte, çocuklar 200 metre uzunluğundaki kağıdı resimlerle süsledi.