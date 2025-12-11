DOLAR
Vanlı annelerin evlat nöbeti 114’üncü haftasında: 35 aile DEM Parti önünde

Van’da PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 114’üncü haftasına girerken, 35 aile DEM Parti İl Başkanlığı önünde taleplerini yineledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:37
Vanlı annelerin evlat nöbeti 114’üncü haftasında

Van’da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 114’üncü haftasına girdi.

Eylem ve talepler

Evlatlarına kavuşma talebiyle DEM Parti İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren aileler, bu hafta da bir araya geldi. 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüdü. Aileler, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adımlara desteklerini yeniledi.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, yıllardır hep aynı konuları dile getirdiklerini ve artık tükendiklerini belirtti. Sancar, "Biz de umutla evlatlarımızı bekliyoruz. Bu sürece kim vesile olduysa Allah bin kere razı olsun. Çünkü bu adımlar atılmasaydı, bu acı, bu kan, bu şehitler nereye kadar devam edecekti? Yıllardır bu ülkede çok can yandı, çok kan döküldü. Artık yeter. Artık bu ülke böyle acılar yaşamasın, annelerin gözyaşı dinsin. Acının bir dili yok. Burada 10 gün, 10 gece dursam acımı anlatsam yine bitmez. Yıllardır evlat acısı çekiyorum, evlat hasretiyle yanıyorum. 15 yıldır Şeyma’dan ayrı yaşıyorum. Sanki kolum kanadım kırılmış gibi. Her gün onun acısıyla uyanıyor, onun acısıyla oturuyorum. Kızım yemedi diye ben de evimde bazı şeyleri yıllardır yememişim. Sevdiği yemekleri, tatlıları, çerezleri hayatımdan çıkarmışım. 15 yıldır tatlı yemiyorum" dedi.

Annelerin artık bu acıları yaşamamasını dile getiren Sancar, "Artık anneler gözyaşı dökmesin. Yıllardır bütün yük annelerin sırtında. Barışı da, sitemi de, feryadı da hep anneler dile getirdi. Çünkü anneler güçlüdür, sabırlıdır, pes etmezler" diye konuştu.

