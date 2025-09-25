Venezuela'da 6,2 Deprem: Zulia'nın Mene Grande Kasabası Sarsıldı

Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem

USGS: Merkez üssü Mene Grande

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu duyurdu.

7,8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Venezuela'nın büyük kısmında ve Kolombiya'nın sınır bölgelerinde hissedildi.

Depremin ardından yetkililer tarafından henüz can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.