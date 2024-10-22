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Venezuela'da Eski Petrol Bakanı Pedro Tellechea Gözaltına Alındı

Pedro Tellechea, ulusa karşı suçlar işlediği iddiasıyla Venezuela'da gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 00:16
Venezuela'da Eski Petrol Bakanı Pedro Tellechea Gözaltına Alındı

Venezuela'da Eski Petrol Bakanı Gözaltına Alındı

Venezuela'nın eski Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Pedro Tellechea, "ulusa karşı suçlar işlediği" iddiasıyla gözaltına alındı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Başsavcılığı, Tellechea'nın "ulusun çıkarlarına karşı ciddi suçlar işlediğini" açıkladı.

Gözaltı Sebepleri

Açıklamada, Tellechea'nın süregelen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alındığı ve "PDVSA'nın beyni" olarak adlandırılan Otomatik Kontrol ve Komuta Sisteminin, ABD istihbarat servisleri tarafından denetlenen bir şirkete devredilmesi nedeniyle Venezuela'nın egemenliğinin ihlal edildiği kaydedildi.

Yolsuzluk İddiaları

Pedro Tellechea, PDVSA'daki görev süresi boyunca büyük yolsuzluk skandallarıyla karşı karşıya kalmıştı. Mart 2023'te, PDVSA'daki yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde, diğer yetkililerle birlikte, milyarlarca dolarlık kayıptan sorumlu tutulduğu belirtilmişti.

Atama Süreci

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Tellechea'yı Ocak 2023'te PDVSA'nın başkanı olarak atamıştı. Tellechea, yolsuzluk soruşturmaları sürecinde istifa eden ve ardından gözaltına alınan Tareck El Aissami'nin yerine göreve getirilmişti.

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Venezuela'da Eski Petrol Bakanı Pedro Tellechea Gözaltına Alındı

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