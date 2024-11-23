Venezuela'da Muhalif Lider Machado'ya Vatana İhanet Soruşturması

Venezuela'da Muhalif Lider Maria Corina Machado'ya Soruşturma

Venezuela'da savcılık, muhalif lider Maria Corina Machado hakkında "vatana ihanet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, yapılan açıklamada, Machado'nun ABD tarafından Venezuela'ya yönelik hazırlanan yaptırım paketine destek verdiğini ifade etti.

Savcılıktan Gelen Açıklama

İsim vermeden Machado’yu hedef alan Saab, "Ceza Kanunu'nun 128. maddesinde tanımlanan vatana ihanet, aynı kanunun 132. maddesinde düzenlenen yabancı ülkelerle komplo kurma ve Organize Suçlarla Mücadele Kanunu'nun 37. maddesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamına girdiğini belirtti.

Machado'nun Açıklamaları

Machado, ABD Kongresi üyesinin açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayarak yaptırımlara destek verdi. Venezuela yönetimini hedef alarak, "Venezuela halkının cesaretini ve iradesini desteklediğiniz için teşekkür ederim. Maduro rejimi gerçeği susturamayacak" dedi. Ayrıca, "Bolivar Yasası'nı savunan ve kabul eden tüm Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür ederim. Bu yasa, Maduro rejiminin sorumlu tutulmasında çok önemli bir adım. Venezuela için özgürlük mücadelesini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki Seçim Süreci

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminde Maduro, %51,20 oy alarak 3. kez başkan oldu. Seçim sonrası muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin güvenilir olmadığı ve sonuçlarda usulsüzlük görüldüğü iddialarını gündeme taşıdı.

Machado, bir süredir nerede olduğu tam olarak bilinmediğinden, açıklamalarını genellikle sosyal medya üzerinden yapıyor. Bu arada, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülen Bolivar Yasası ile Venezuela'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımların hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.