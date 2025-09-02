Venezuela, Guyana’nın seçim botu iddiasını 'kesin' şekilde yalanladı

Venezuela, Guyana’nın seçim botuna ateş açıldığı iddiasını 'kesin' şekilde yalanladı

Karakas'ta tepki ve Esequibo gerilimi

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Guyana’ya ait bir seçim botuna ateş açıldığı yönündeki iddiaları "kesin" bir dille yalanladı. Lopez, Karakas’ta düzenlediği basın toplantısında iddiaları reddederken, Guyana hükümetini bölgede gerilimi artırmakla suçladı.

Lopez, söz konusu haberleri "(Bunlar) Guyanalı ve Trinidadlı mafyaların uydurduğu sahte haberlerdir, buradan bir savaş cephesi kurmaya çalışıyorlar." şeklinde nitelendirdi ve bazı bölge hükümetlerinin ABD’nin manipülasyonlarına alet olduğunu öne sürdü.

Venezuela Savunma Bakanı, bölgedeki askeri varlığın güçlendirildiğini belirterek, "Her türlü provokasyona hazırlıklıyız. Bölgede bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlü bir askeri varlığımız var." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesinin Guyana tarafından işgal edildiğini ve Cenevre Anlaşması’nın hiçe sayılarak bölgenin sömürüldüğünü savundu.

Guyana hükümetinden yapılan açıklamada ise Venezuela güvenlik güçlerinin bir seçim botuna ateş açtığı öne sürüldü; açıklamada, söz konusu botun görev yerine ulaştığı ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Haberin geldiği gün Guyana’da halk, bugün yapılacak seçimlerde yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

Esequibo uyuşmazlığına kısa bakış

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor. Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti. Ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırın tanınmaması iki ülke arasında anlaşmazlığa yol açtı.

Halihazırda, Esequibo bölgesi (veya Guyana Esequiba) Esequibo Nehri'nin batısında yer alıyor ve yaklaşık 125 bin kişinin yaşadığı, Yunanistan büyüklüğündeki bir alan. Bölge, zengin petrol ve mineral yataklarına sahip olması nedeniyle stratejik önem taşıyor.