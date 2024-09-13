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Venezuela İspanya ile Diplomatik Kriz Yaşıyor

Venezuela, İspanya'nın muhalif lider Edmundo Gonzalez'e desteği ve Maduro'yu 'diktatör' olarak tanımlaması sonrası büyükelçisini geri çağırdı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:46
Venezuela İspanya ile Diplomatik Kriz Yaşıyor

Venezuela ve İspanya Arasındaki Diplomatik Gerginlik

Venezuela, muhalif lider Edmundo Gonzalez'in İspanya'ya taşınmasının ardından Madrid ile yaşadığı diplomatik krizi derinleştirerek, İspanya'nın büyükelçisini geri çağırma kararı aldı. Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İspanya ile gelişen tansiyon nedeniyle Madrid Büyükelçisi Gladys Gutierrez'in geri çağrıldığını duyurdu.

İspanya'nın Açıklamaları

Gil, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında 'diktatör' ifadesini kullanmasının, büyükelçilerin geri çağrılma sebebi olduğunu savundu. Gil, bu söylemleri "küstahça ve iç işlerine müdahale" olarak nitelendirdi.

İspanya’nın Hedefleri

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kardeş Venezuela halkıyla en iyi ilişkiler içinde olmayı hedefliyoruz" diyerek, İspanya'nın yalnızca Ekvador ve Panama'nın Gonzalez'i Devlet Başkanı olarak tanıdığını belirtti. Albares, İspanyol hükümetinin Venezuela'da demokrasiyi güçlendirmek için çalıştığını ifade etti.

Venezuela Meclisi'nden Yanıt

Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, İspanya ile tüm diplomatik, ekonomik ve ticari ilişkilerin kesilmesini talep ederek, İspanya Krallığı'nın temsilcilerinin ülkeyi terk etmesini istedi.

Gonzalez'in İspanya'ya Gelişi

İspanyol hükümeti, Edmundo Gonzalez'i, eşi ile birlikte 8 Eylül tarihinde İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Caracas'tan Madrid'e getirmişti. Gonzalez, Venezuela'daki seçimlerde muhalefet adayı olarak bulunmuş, seçim sonuçlarının hileli olduğuna inanıyordu.

Seçim Sonuçları ve Maduro'nun Zaferi

Venezuela'daki Ulusal Seçim Konseyi, 29 Temmuz tarihinde Maduro'nun %51,20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçildiğini açıkladı. Ancak muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadı ve hile yapıldığını iddia etti.

İspanyol hükümeti, seçim sonuçlarının doğrulanana kadar geçerliliğini kabul etmeyeceğini ve AB ülkeleriyle birlikte hareket edeceğini vurguladı.

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