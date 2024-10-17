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Venezuela'nın Liderleri Arasındaki Gerilim: Maduro ve Machado'Nun Tartışması

Venezuela lideri Maduro, muhalif lider Machado'nun İspanya'ya kaçtığını iddia etti. Machado, bu iddiaları reddetti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 05:45
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 05:45
Venezuela'nın Liderleri Arasındaki Gerilim: Maduro ve Machado'Nun Tartışması

Venezuela'da Siyasi Gerginlik Artıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun İspanya'ya kaçtığını ileri sürdü. Maduro, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, muhalefet liderinin ülkeyi terk ettiğini belirtirken, herhangi bir detay vermekten kaçındı.

Maduro'nun İddiaları

Maduro, "Bu konuda bir sırım var ama bunun ne derece gizli kalacağını bilmiyorum. O, İspanya'ya kaçtı. Lütfen bunu kimseyle paylaşmayın." şeklinde konuştu. Ayrıca, muhalefetin korkak olduğunu ve nefret dolu mesajlar vermekte iyi olduklarını ifade etti.

Machado'dan Yanıt

Machado ise Maduro'nun iddialarını kesin bir dille reddetti. Özel bir televizyon programına katılan Machado, "Venezuelalılar benim burada olduğumu biliyor. Asıl mesele, nerede olduğumu öğrenmeye çalışmaları. Ama bu zevki onlara tattırmayacağım. Buradayım ve sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

Seçim Sonuçları ve Geçmiş

Maduro, 29 Temmuz'da duyurulan seçim sonuçlarına göre, %51,20 oy oranıyla devleti üçüncü kez yönetmeye hak kazanmıştı. Bu sonuçlar, muhalefet partileri tarafından reddedilmişti. Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez, hapis cezası ile karşı karşıya kalmış ve 8 Eylül'de eşiyle birlikte İspanya'ya gitmişti.

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