Venezuela: Padrino Lopez'ten ABD'nin Karayipler'de İstihbarat Uçuşları İddiası

Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler ve ülke yakınlarında istihbarat uçuşları yaptığını, keşif operasyonlarının ağustos ayında üç katına çıktığını ve Venezuela'nın hazırlıklı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 04:05
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 04:05
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez: ABD Karayipler'de İstihbarat Uçuşları

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet kanalı VTV'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Karayipler ve ülkeye yakın bölgelerde istihbarat uçuşları gerçekleştirdiğini belirtti.

Padrino Lopez'in iddiaları

"Eylül ayında her gün, dün gece ise istihbarat uçakları ve tankerler havada yakıt ikmali yapıyordu. Venezuela’ya karşı istihbarat ve keşif operasyonları ağustos ayında üç katına çıktı."

Lopez, ABD uçuş planlarını bildirmemesi nedeniyle hava kazaları konusunda endişeli olduklarını belirterek, Silahlı Kuvvetler'in her türlü olasılığa hazırlıklı olduğunu vurguladı.

"Hangi bilgiyi topladıkları kendilerine ait bir konu. Biz ise kendi iç istihbarat süreçlerimizi yürütüyoruz. Hazırlıklıyız ve her uçuşa bireysel veya toplu olarak müdahale edebiliyoruz; ne yaptıklarını biliyoruz. Karayipler'deki konuşlanmalarının, savaş çıkarma niyeti taşıdığını biliyoruz."

Askeri hareketlilik ve tepkiler

Lopez, milis güçlerinin ülke çapındaki askeri eğitim programlarına da değinerek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla her cumartesi eğitimlerin devam edeceğini ve milislerin ABD'nin olası saldırganlığına karşı hazır tutulacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Ağustos ayı sonlarında ABD, Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye