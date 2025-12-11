Vetakort Gösterisinde 'Annem Kanseri İkinci Kez Yendi' Duyurusu Salonu Ayağa Kaldırdı

Vetakort Gösterisinde Duygu Dolu Anlar: Salon Dakikalarca Alkışladı

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vetakort'un Müzik ve Halk Oyunları Gösterisi, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikte sunuculuğu üstlenen ve annesinin kanseri ikinci kez yendiğini açıklayan Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Gazi Mustafa Atak'ın sözleri, salonda dakikalarca alkışlandı.

Vetakort Veteriner Fakültesi Müzik, Sanat ve Halk Oyunları Topluluğu öğrencilerinin hazırladığı program, hem eğlenceli hem de duygu yüklü anlara sahne oldu. Salon tamamen dolarken, çok sayıda izleyici merdivenlerde ve ayakta gösteriyi takip etti. Öğrencilerin sahnelediği halk oyunları, müzik performansları ve koreografiler gece boyunca beğeni topladı.

Gazi Mustafa Atak'ın Açıklaması

"Biz, Vetakort Halk Oyunları ve Müzik Topluluğu olarak, 2022 yılında öğrenciler tarafından kurulan bir kulübüz. Bugün de burada ve daha öncesinde de farklı mekanlarda yaptığımız etkinliklerle seyircileri gerçekten çok eğlendiriyoruz. Bugün salonda müthiş derecede bir kalabalık ve müthiş derecede bir enerji var. Seyircilerimizin birçoğu yer bulamadığı için maalesef burada kalamadı. Birçoğu merdivende, birçoğu yan yana sıkış sıkış oturdu. Çok yoğun ilgi var. Bugün ayrıca kanserli hastalar için, annem için özellikle bir yere değinmek istedim. Bir farkındalık oluşturmak istedim. Sahnenin, seyircinin hoşuna gitti. Umarım bir farkındalık oluşturmuş olabilirim. Onun haricinde oyunlarımız hala devam ediyor. Müthiş derecede eğleniyoruz. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, Vetakort tarafından gerçekleştirilen gösterilerin yoğun ilgi gördüğünü bir kez daha gösterdi; seyircilerin coşkusu ve öğrencilerin performansı geceye damga vurdu.

"Annem kanseri ikinci kez yendi" diyen öğrenci salonda dakikalarca alkışlandı