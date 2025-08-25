DOLAR
Vijecnica Anıldı: Saraybosna'da 33. Yıl Töreni

Saraybosna'da Vijecnica Kütüphanesi'nin yakılışının 33. yılı anıldı; konser, belgesel ve Boro Kontic'in fotoğraf sergisi törene damga vurdu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:51
Vijecnica Anıldı: Saraybosna'da 33. Yıl Töreni

Vijecnica Anıldı: Saraybosna'da 33. Yıl Töreni

Bosna Hersek'teki savaşta Sırp birliklerinin bombardımanıyla 33 yıl önce yakılan Vijecnica Kütüphanesi için Saraybosna'da anma töreni düzenlendi. Etkinlik, kentin tarihine ve kültürel belleğine yapılan saldırının yıldönümünde bir araya getirdiği anılarla dikkat çekti.

Tören ve etkinlikler

Anma programı, Bosna Hersek Milli ve Üniversite Kütüphanesi (NUBBiH) tarafından organize edildi. Programda Dino Residbegovic tarafından bir müzik dinletisi sunuldu ve "Hatıraların Alevinde" adlı belgesel gösterildi. NUBBiH Direktör Vekili Adisa Zero, konuşmasında Vijecnica'nın Bosna Hersek'in ortak kültürel mirası olduğunu vurguladı ve bombaların altında kütüphanedeki kitapları kurtarmaya çalışanlara minnet duyduklarını, bu uğurda hayatını kaybeden çalışanları andıklarını ifade etti.

Anma kapsamında ayrıca, kütüphanenin açıldığı günden bugüne gazetelerde yer alan haberlerden oluşan ve Boro Kontic tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Vijecnica'nın tarihi ve yıkımı

Saraybosna'nın simgelerinden olan, mimarisiyle öne çıkan Vijecnica Kütüphanesi, Avusturya-Macaristan hakimiyeti döneminde Endülüs mimarisi ile inşa edildi. Tarihi kütüphane, 25 Ağustos 1992'de Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'yı kuşatan Sırp askerlerinin topçu ateşi sonucu çıkan yangında ağır tahribata uğradı.

Üç gün süren yangında 155 bin el yazması ile ülkenin ulusal arşivlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 milyon eser yok oldu. Kütüphane, yıkım öncesinde Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudiler'e ait el yazmaları ve önemli eserlerin yer aldığı yaklaşık 6 milyon kitap ve arşiv belgesi ile ülkenin hafızası konumundaydı.

Restorasyon ve günümüzdeki yeri

Savaştan bir yıl sonra, 1996'da başlanan restorasyon çalışmaları sonucu Vijecnica, 18 yıl süren çalışmaların ardından 9 Mayıs 2014'te yeniden kapılarını Saraybosnalılara açtı. Bugün kütüphane, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olarak bir şehrin zulümden kurtuluşunun simgelerinden biri olmaya devam ediyor.

