Viyana'da Binlerce Kişi İsrail'e Yaptırım Çağrısıyla Yürüdü

Viyana'da 40'tan fazla STK öncülüğündeki gösteride binlerce Filistin destekçisi İsrail'e yaptırım talep etti; protestolarda "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 00:13
Viyana'da Binlerce Kişi İsrail'e Yaptırım Çağrısıyla Yürüdü

Viyana'da Binlerce Kişi İsrail'e Yaptırım Çağrısıyla Yürüdü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteriye 40'tan fazla sivil toplum kuruluşu öncülük etti. Etkinliğe katılan binlerce kişi, İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısıyla Avusturya Parlamentosu'na yürüdü.

Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarıyla, "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" ve "İsrail'i boykot edin" sloganları attı. Yürüyüşte, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu pankartlar ile "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşındı.

Konuşmalar ve Tepkiler

Parlamento önünde konuşan Katolik Rahip Günter Reitzi, zulme uğrayanlarla dayanışma gösterenlerin sayısının etkileyici olduğunu vurguladı. Reitzi, katılma konusunda tereddüt ettiğini ancak "Bu sabah (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun (Nazilerin Propaganda Bakanı) Goebbels'ten alıntı yapmasıyla kararım kesinleşti. İsrail Başbakanı'nın Goebbels'ten alıntı yapması inanılmaz bir şey. Ama bu sayede tereddüt etmeden buraya gelmeye karar verdim." sözleriyle katılım gerekçesini aktardı.

Reitzi ayrıca, "Gazze'de yaşananlar, insan onurunun hiçe sayılması ve yok edilmesidir." ifadelerini kullandı. Gazze'de çocukların korkmuş yüzlerini, yemek kuyruğunda bekleyen kadınların acı dolu bakışlarını ve tam anlamıyla bir yıkım gördüğünü söyleyen Reitzi, "Sadece nefret ve şiddet içinde büyüyen çocukların sonu ne olacak? Bu, yeni şiddetin tohumları değil mi? İnsanların vatanlarından mahrum bırakılmasını, babaların, kadınların, çocukların, aile üyelerinin kaçırılıp ölüme terk edilmesini nasıl haklı gösterebiliriz?" diye sordu.

BDS ve Aktivist Mesajları

Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) Avusturya'dan aktivist Daniel Jungmayer, gösterinin "apartheid devleti İsrail'e karşı yaptırım uygulanması ve Gazze ve tüm Filistin'de soykırımın sona erdirilmesini" talep etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Jungmayer, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerinden, işgal politikasından ve yaklaşık iki yıldır devam eden ve canlı yayınlanan soykırımından yararlananları boykot ettiklerini söyledi.

Jungmayer, "Bunları tespit etmek, soykırıma destek verdikleri ve soykırımı mümkün kıldıkları için hesap soracağız." dedi.

Yahudi Anti-Siyonist İnisiyatifi'nin Görüşü

Yahudi Anti-Siyonist İnisiyatifi'nden aktivist Dalia Sarig-Fellner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteride Avusturya hükümetine "nihayet İsrail'e yaptırım kararı almaları gerektiği" mesajının verildiğini aktardı. Sarig-Fellner, Batı ülkelerinin suç ortağı olduğunu belirterek, "Bu çok açık. Soykırımdan ekonomik olarak faydalanıyorlar. İsrail'in öncülüğünü yaptığı bu emperyalist sistemi güçlendiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sarig-Fellner, derhal engel olunmadığı sürece İsrail'in soykırıma devam edeceğini savunarak, ABD ve Avrupa'nın silah tedarikini durdurması gerektiğini ifade etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Filistin'e destek için toplanan binlerce kişi, İsrail'e yaptırım...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Filistin'e destek için toplanan binlerce kişi, İsrail'e yaptırım çağrısıyla gösteri düzenledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Filistin'e destek için toplanan binlerce kişi, İsrail'e yaptırım...

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cennetin Çocukları yarın TRT 1'de başlıyor
2
Hamas: İsrail, Gazze'de Patlayıcı Yüklü İnsansız Kara Araçlarıyla Sivilleri Hedef Alıyor
3
Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında yangın — İtfaiye müdahalesi sürüyor
4
Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
5
Alanya'da Yangınlara 4 Uçak, 13 Helikopter ve 800 Personel ile Müdahale
6
İsrail'in Gazze Saldırıları: 58'i Gazze Kentinden 68 Ölü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü