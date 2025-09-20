Viyana'da Binlerce Kişi İsrail'e Yaptırım Çağrısıyla Yürüdü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteriye 40'tan fazla sivil toplum kuruluşu öncülük etti. Etkinliğe katılan binlerce kişi, İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısıyla Avusturya Parlamentosu'na yürüdü.

Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarıyla, "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" ve "İsrail'i boykot edin" sloganları attı. Yürüyüşte, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu pankartlar ile "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşındı.

Konuşmalar ve Tepkiler

Parlamento önünde konuşan Katolik Rahip Günter Reitzi, zulme uğrayanlarla dayanışma gösterenlerin sayısının etkileyici olduğunu vurguladı. Reitzi, katılma konusunda tereddüt ettiğini ancak "Bu sabah (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun (Nazilerin Propaganda Bakanı) Goebbels'ten alıntı yapmasıyla kararım kesinleşti. İsrail Başbakanı'nın Goebbels'ten alıntı yapması inanılmaz bir şey. Ama bu sayede tereddüt etmeden buraya gelmeye karar verdim." sözleriyle katılım gerekçesini aktardı.

Reitzi ayrıca, "Gazze'de yaşananlar, insan onurunun hiçe sayılması ve yok edilmesidir." ifadelerini kullandı. Gazze'de çocukların korkmuş yüzlerini, yemek kuyruğunda bekleyen kadınların acı dolu bakışlarını ve tam anlamıyla bir yıkım gördüğünü söyleyen Reitzi, "Sadece nefret ve şiddet içinde büyüyen çocukların sonu ne olacak? Bu, yeni şiddetin tohumları değil mi? İnsanların vatanlarından mahrum bırakılmasını, babaların, kadınların, çocukların, aile üyelerinin kaçırılıp ölüme terk edilmesini nasıl haklı gösterebiliriz?" diye sordu.

BDS ve Aktivist Mesajları

Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) Avusturya'dan aktivist Daniel Jungmayer, gösterinin "apartheid devleti İsrail'e karşı yaptırım uygulanması ve Gazze ve tüm Filistin'de soykırımın sona erdirilmesini" talep etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Jungmayer, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerinden, işgal politikasından ve yaklaşık iki yıldır devam eden ve canlı yayınlanan soykırımından yararlananları boykot ettiklerini söyledi.

Jungmayer, "Bunları tespit etmek, soykırıma destek verdikleri ve soykırımı mümkün kıldıkları için hesap soracağız." dedi.

Yahudi Anti-Siyonist İnisiyatifi'nin Görüşü

Yahudi Anti-Siyonist İnisiyatifi'nden aktivist Dalia Sarig-Fellner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteride Avusturya hükümetine "nihayet İsrail'e yaptırım kararı almaları gerektiği" mesajının verildiğini aktardı. Sarig-Fellner, Batı ülkelerinin suç ortağı olduğunu belirterek, "Bu çok açık. Soykırımdan ekonomik olarak faydalanıyorlar. İsrail'in öncülüğünü yaptığı bu emperyalist sistemi güçlendiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sarig-Fellner, derhal engel olunmadığı sürece İsrail'in soykırıma devam edeceğini savunarak, ABD ve Avrupa'nın silah tedarikini durdurması gerektiğini ifade etti.

