Viyana'da Srebrenitsa Çiçeği Anıtı Açıldı

Viyana'da BM Meydanı'nda açılan Srebrenitsa Çiçeği Anıtı, soykırım kurbanlarını anma töreniyle hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 19:59
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri anmak üzere inşa edilen "Srebrenitsa Çiçeği Anıtı" düzenlenen törenle açıldı. Anıt, Viyana'daki Birleşmiş Milletler (BM) Meydanı'nda yer alıyor ve açılışa siyaset, mağdur aileler ve Boşnak toplumunun temsilcileri katıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, soykırımda aile fertlerini kaybeden çok sayıda anne ile Avusturya'da yaşayan Boşnak toplumu temsilcileri katıldı.

Zeljko Komsic, Srebrenitsa'da yaşananların unutulmaması ve tekrarlanmaması için sürekli hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, "1995'te Srebrenitsa'da yaşananlar uluslararası mahkemeler tarafından soykırım olarak tanımlandı. Ülkemize dostane yaklaşan tüm ülkelerle iyi ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Elmedin Konakovic, Srebrenitsa'nın BM koruması altında "güvenli bölge" ilan edilmesine rağmen soykırımın yaşandığını anımsatarak, beyaz rengin masumiyeti, yeşil rengin de umudu temsil ettiğini ve anıtın Srebrenitsa'da yaşananları unutturmayacağını söyledi.

Beate Meinl-Reisinger, Avusturya'nın 90 binden fazla Bosna Hersekliye ev sahipliği yaptığını belirterek, Srebrenitsa'nın acı hatırasının tüm Avusturya'da yaşamaya devam ettiğini; ortak bir geçmişin yanı sıra ortak bir hafızanın da olması gerektiğini ve anıtın bu ortak hafızaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise törende duygusal sözler sarf ederek, "Bu anıtın şu anda bulunduğu yer tesadüf değil. En sevdiklerimiz, BM bayrağı altında öldürüldü. Bu anıt da bize en sevdiklerimizi hatırlatacak ve Srebrenitsa'nın unutulmamasını sağlayacak." dedi.

Konuşmaların ardından Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenlere ithafen şiir ve ilahiler okundu. Anıtın açılışını törene katılan yetkililer ve Srebrenitsa anneleri beraber gerçekleştirdi; açılış sonrası katılımcılar annelerle birlikte anıt önünde fotoğraf çektirdi.

Srebrenitsa soykırımı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından yürütülen çalışmalarla toplu mezarlardan çıkarılan kurbanların kimlik tespitleri yapıldı ve her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle toprağa veriliyor.

Srebrenitsa Çiçeği'nin anlamı

Srebrenitsa soykırımının anısına, 2011'de anma törenleri kapsamında kamuoyuna sunulan ve Boşnak kadınların tasarladığı el işi "Srebrenitsa çiçeği", soykırımın sembolü haline geldi. Çiçek, beyaz 11 yaprak ve yeşil gövdeden oluşuyor ve her yılki anma törenlerinde yakalara takılıyor.

