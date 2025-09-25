Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Uluslararası Sergi: 15 Ülke, 28 Sanatçı

Avusturya'nın başkentinde, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) işbirliğiyle düzenlenen görsel sanatlar sergisi yoğun ilgi gördü.

Etkinlik ve sergi

ICDO tarafından sekizincisi gerçekleştirilen Kültürlerarası Uzun Gece programı kapsamında açılan sergide, 15 ülkeden 28 sanatçının toplam 62 eseri sanatseverlerle buluştu. Sergi, Kültürel Yenilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla Viyana YEE'de sanatçılar ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

YEE Koordinatörünün açıklamaları

Viyana YEE Koordinatörü Halil İbrahim Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ICDO ile birlikte bu uluslararası sergiye 8'inci kez ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Doğan, YEE'nin yalnızca Türk kültürünü tanıtmakla kalmayıp diğer kültürlerle ortaklık kurmayı da önemsediğini ve düzenlenen görsel sanatlar sergisinin bu misyona hizmet ettiğini vurguladı.

Doğan, etkinliğin Avusturya'da izleyicilere uluslararası bir sergi görme fırsatı sunduğunu ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların bir araya gelerek kültürel birliktelik oluşturmasına katkı sağladığını ifade etti.

Sanatçı görüşleri

Sergide eseri yer alan sanatçı ve akademisyen Ahmet Musa Koç, AA muhabirine küçük yaşlarından itibaren sanata ilgi duyduğunu ve Görsel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alarak sanatla ilgilenmeye devam ettiğini anlattı. Koç, YEE'nin davetiyle etkinliğe katıldığını belirterek, uluslararası çapta düzenlenen serginin ses getirdiğini ve diğer sanatçılarla bir araya gelmekten memnun olduğunu söyledi.

Koç, ayrıca YEE'nin Türk kültürünü ve sanatçılarını tanıtma açısından önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.

