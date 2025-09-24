Vucic: BM'den Bu Yana En Zorlu Çatışmalar ve Derin Ayrışmalar

Vucic, BM 80. Genel Kurulu'nda küresel ayrışmalar, dezenformasyon, Kosova ve AB hedeflerini içeren mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 20:58
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu yana en zorlu çatışmaların yaşandığını belirterek küresel arenadaki derin ayrışmalara dikkat çekti. Konuşmasını ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulunda yaptı.

Dezenformasyon ve Güvensizlik

Vucic, dijital platformlar üzerinden dezenformasyonun yayıldığını vurgulayarak ülkeler arasında güvenin zedelendiğini söyledi. Vucic, seçimlerin, ticaretin, müzakerelerin ve halkların duygularının hedef alındığını ifade etti. Konuşmasında "Ülkeler, kıtalar ve bölgeler içinde en derin ayrışmalar mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin, İsrail ve Milano Örneği

Vucic, Filistin ve İsrail'in ülkesinin dostları olduğunu belirterek günlük siyasi kazanç uğruna taraf tutmayacağını söyledi. Konuşmasında, "Ben sosyal medyada daha fazla beğeni almak için kolayca taraf tutamam, iyi ya da kötü insanlardan bahsederek günlük siyasette puan toplamak isterim. Geçtiğimiz hafta sonu İtalya'da büyük Filistin yanlısı gösteriler düzenlendi. İnsanlar 'Gazze' diye bağırıyordu ama en azından Milano'da bazılarının aklında bu yoktu. Akıllarındaki tek şey, hükümete karşı olmanın ve bir tür şiddete katılmanın popüler olması sebebiyle, İtalyan halkının yüzyıllar boyunca inşa ettiklerini yakıp, yıkmaktı."

Kosova ve Kimlik Vurgusu

Vucic, Kosova'nın Sırbistan kültürünün ve manevi miraslarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti: "Biz Sırplar için orası sadece bir toprak parçası değil, yüzyıllardır var oluşumuzun ve maneviyatımızın beşiğidir."

Rusya İthamları ve AB Hedefi

Ülkesine yöneltilen "Rusya'nın kuklası" ve Balkanlar'da saldırı planları olduğu yönündeki ithamları reddeden Vucic, böyle bir şeyin olmayacağını vurguladı. Ayrıca Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik hedefinin sürdüğünü belirterek, yaşanan iç zorlukların devlet geleneğinin gücüyle aşılacağını söyledi.

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası