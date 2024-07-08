Washington'da liderler zirvesi: NATO'nun 75. yılında kritik toplantı!

NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da gerçekleştirilecek zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve ittifakın bu duruma karşı stratejileri ana gündem maddesi olacak. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek ve zirvede önemli konular masaya yatırılacak.

UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI

Ukrayna, NATO'dan Rusya'ya karşı askeri desteğin yanı sıra üyelik konusunda net bir mesaj bekliyor. NATO, Ukrayna'nın üyeliğini savaş bitmeden gerçekleştirmeyi düşünmese de, Ukrayna'ya uzun vadeli askeri destek sağlamayı taahhüt ediyor. Müttefikler, NATO askerlerinin Ukrayna'da savaşa katılmasına karşı çıkıyor. Zirvede, Ukrayna'nın üyelik beklentilerini karşılamasa da, geri dönülmez üyelik sürecine dair bir mesaj verilmesi planlanıyor.

SAVUNMA VE CAYDIRICILIK STRATEJİLERİ

Savunma ve caydırıcılık, zirvenin bir diğer önemli gündem maddesi. NATO'nun yeni savunma planları, müttefiklerin katkılarıyla uygulanabilir hale gelmiş durumda. Güney planında yer alan Türkiye, hem kuvvet hem de komuta planlarında önemli bir rol oynuyor. Kara kuvvetlerinin yarısı Türkiye tarafından sağlanıyor. ABD seçimleri öncesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 ülkenin savunma harcamalarını yüzde 2 hedefinin üzerine çıkarması, önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELEDEKİ ROLÜ

Terörizmin kolektif savunmanın bir parçası haline gelmesinde öncü rol oynayan Türkiye, NATO'nun terörle mücadele politikasını şekillendirmede etkili. Washington Zirvesi'nde, bu konudaki politika belgesinin ve eylem planının güncellenmiş hali onaylanacak. Her ne kadar NATO ülkeleri, Türkiye'nin terörden algıladığı tehdidi aynı önemde görmese de, bu güncelleme Türkiye için sembolik bir öneme sahip. Terörle mücadele konusundaki ikili temaslarda da Türkiye'nin elini güçlendirme potansiyeli taşıyor. Belgelerin sahaya yansıması ise zaman alacak.

ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDEKİ ÖNEMLİ KONULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da yapılacak zirvede, ittifak liderleriyle bir araya gelecek. Erdoğan'ın gündeminde, küresel meselelerden bölgesel ve ikili konulara kadar uzanan çok sayıda dosya bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve Ortadoğu'daki gelişmeler, Erdoğan'ın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Bu önemli zirve, NATO'nun gelecekteki stratejilerini belirleyecek ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik konularındaki duruşunu güçlendirecek kararların alındığı bir platform olacak.