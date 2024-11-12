X. Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul'da Başladı

Bu yıl, "Köklü Mirasıyla Gelecek Perspektifini Buluşturma" temasıyla düzenlenen X. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda başladı. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve 100. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleşen bu önemli etkinlikte, 7 ülkeden 120'yi aşkın bilim insanı iki gün boyunca sunumlar gerçekleştirecek.

İlk Adımlar ve Temel Değerler

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün 12 Kasım 1924'te kurulduğunu belirterek, Fuat Köprülü'nün enstitü kurulumundaki katkılarını vurguladı. Zülfikar, "Enstitümüz Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü ve sanatı gibi birçok alanda değerli araştırmalara öncülük etmiştir. Bunun yanı sıra enstitümüz, uluslararası düzeyde Türkoloji çalışmalarına da önemli katkılar sağlamıştır." dedi.

Kongrenin Amacı ve Katılımcılar

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve kongre koordinatörü Doç. Dr. Emine Temel Alemdar, enstitünün Cumhuriyet'in ilanının ardından kurulduğunu ifade ederek, kongrenin yeni araştırma konularının ve metodolojilerin tanıtılmasına yönelik bir platform olmayı amaçladığını belirtti.

Kültür Politikalarına Katkı

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve kongre başkanı Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat, kongrenin akademik etkinliklerin dinamik platformlara dönüşmesi açısından önemine değindi. Furat, "Kongremizde sunulacak bildiriler, Türkoloji alanının günümüzde ele aldığı temel sorunları irdelemekle kalmayacak, kültür politikalarının belirlenmesine de katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Dilinin Önemi

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin, dilin milletlerin hürriyet ve istiklalinin temel taşı olduğunu belirterek, Türkçe'nin tarihsel ve kültürel açıdan eşsiz bir hazine olduğunu vurguladı. Şahin, "Dilimize sahip çıkmak, milli bir görevdir." dedi.

Kongre Hakkında Detaylar

Kongrede ele alınacak başlıklar arasında "Dünya Çapında Ün Kazanan Rumen Türkolog; Vladimir Drimb", "Almanya Türkolojisinin Türkolojiye Katkıları" gibi önemli konular yer alıyor. Tarih, dil, edebiyat, kültür ve sanat gibi geniş bir yelpazedeki konular da tartışılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen "X. Milletlerarası Türkoloji Kongresi", İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda başladı.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen "X. Milletlerarası Türkoloji Kongresi", İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda başladı.