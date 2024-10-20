DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.328.528,06 -0,4%

Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Ankara'da, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:53
Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Ankara'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Namaz için Çukurambar'daki Tuba Altınok Camisi önünde buluşan Ankara Filistin Dayanışma Derneği üyeleri, öncesinde Sinvar'ın vasiyetini okudular.

Sloganlarla Destek Verdiler

Namazın ardından, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan grup, sloganlar atarak, ellerinde Sinvar'ın fotoğraflarının yer aldığı pankartlarla ABD Büyükelçiliği önüne yürüdü.

Dernekten Açıklama

Dernek temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, Sinvar'ın hayatını davasına adamış bir lider olduğu ve halkının özgürlüğü için savaşan biri olarak tarihe geçtiği vurgulandı. Sinvar’ın yaşamının, Filistin halkının işgal altındaki mücadelesinin bir sembolü olduğu belirtildi.

Sinvar'ın Sözleri

Açıklama kapsamında, Sinvar'ın "ölüm" hakkındaki düşüncelerine de yer verildi. Sinvar'ın hapisten çıkar çıkmaz, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadeleye başladığı, 61 yaşında yaralı olarak işgalci askerlerle çatışmaya girdiği ifade edildi.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı...

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı...

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı...

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı...

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı...

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İLGİLİ HABERLER

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı
2
Diyarbakır'da AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Kocaeli'de Konuştu
4
Artvin'de 47 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Gazze'deki Acı Bilanço: 786 Bebek Hayatını Kaybetti
6
Erzincan'da Tahta Arabalarla FormuLaz Yarışı Heyecanı
7
Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek