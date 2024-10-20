Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Ankara'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Namaz için Çukurambar'daki Tuba Altınok Camisi önünde buluşan Ankara Filistin Dayanışma Derneği üyeleri, öncesinde Sinvar'ın vasiyetini okudular.

Sloganlarla Destek Verdiler

Namazın ardından, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan grup, sloganlar atarak, ellerinde Sinvar'ın fotoğraflarının yer aldığı pankartlarla ABD Büyükelçiliği önüne yürüdü.

Dernekten Açıklama

Dernek temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, Sinvar'ın hayatını davasına adamış bir lider olduğu ve halkının özgürlüğü için savaşan biri olarak tarihe geçtiği vurgulandı. Sinvar’ın yaşamının, Filistin halkının işgal altındaki mücadelesinin bir sembolü olduğu belirtildi.

Sinvar'ın Sözleri

Açıklama kapsamında, Sinvar'ın "ölüm" hakkındaki düşüncelerine de yer verildi. Sinvar'ın hapisten çıkar çıkmaz, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadeleye başladığı, 61 yaşında yaralı olarak işgalci askerlerle çatışmaya girdiği ifade edildi.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.