Yalçın: 8. Dönem Toplu Sözleşme Süreci Gösterdi, Sendika Yasası Değişmeli

Basın toplantısında süreç değerlendirmesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyonun genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecini değerlendirdi. Yalçın, bu dönemin sendika yasasına ilişkin daha önce dile getirdikleri itirazların ne kadar haklı olduğunu net şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Müzakereler, sonuçlanan maddeler ve uzlaşılamayan talepler

Toplu sözleşme masasına makul teklifler ile gittiklerini söyleyen Yalçın, Kamu İşveren Heyeti teklifini müzakereye uygun bulmadıklarını ifade etti. Yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 356 maddeyi sonuçlandırdıklarını aktaran Yalçın, ancak şu ana başlıklar başta olmak üzere birçok konuda uzlaşma sağlanamadığını kaydetti: oransal zam, taban aylık artışı, refah payı, ilave 1 derece, ailenin güçlendirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, kamuda ücret dengesi ve gelirde adaletin sağlanması.

Yalçın, "Ancak oransal zam, taban aylık artışı, refah payı, ilave 1 derece, ailenin güçlendirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, kamuda ücret dengesi ve gelirde adaletin sağlanması konusundaki gayretlerimiz maalesef karşılık bulmadı ve uzlaşma sağlayamadık." sözlerine yer verdi.

Hakeme gitme kararı ve sonrasında yaşananlar

Süreç boyunca Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna üye göndermeme de dahil çeşitli seçenekleri istişare ettiklerini vurgulayan Yalçın, "İstişareler sonucunda masada uzlaşmazlık tutanağına aldığımız 58 maddelik kazanımı korumanın tek yolunun, hakeme üye göndermek olduğunu gördük ve bu yönde karar aldık" dedi. Yalçın, yasanın eksikliğinin uzlaşılan maddelerin karara dönüşmesini engellediğini, mecburen hakeme gidilmek zorunda kalındığını belirtti.

Buna karşın Yalçın, hakem kurulunun adil bir karar vermek yerine yetkinin kendilerinde olmadığını göstererek konuyu ekonomi yönetimine havale ettiğini söyleyerek eleştirdi: "Hakem kurulu, dünkü kararıyla kamu görevlilerinin hakem kurulu değil, kamu işvereninin hakem kurulu olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Üyelerin hakemi terk etmesi ve tavır

Memur-Sen olarak bu tabloya meşruiyet kazandırmamak amacıyla üyelerini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan çektiklerini belirten Yalçın, "Böylelikle hem kazanımlarımızı koruduk hem de hakemin, işvereninin noterine dönüşmüş yapısına ortak olmadık." ifadelerini kullandı.

Sendika yasası ve çağrı

Yalçın, sürecin çalışma barışını zedeleyen ve kamuda ücret dengesizliğini derinleştiren bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, "Aynı işi yapan farklı statülerde çalışanlar arasındaki ücret makasını açmış, gelirde adaletsizliğe neden olmuştur" dedi. Sürecin, daha önce her platformda dile getirdikleri itirazların haklılığını gösterdiğini vurgulayan Yalçın, şu güçlü değerlendirmeyi paylaştı: "Bu sendika yasasıyla devam etmek artık mümkün değil."

Yalçın, köklü değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu, adil ve etkin toplu sözleşme yapısına olanak verecek, Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uygun bir sendika yasasının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca 4688 sayılı sendika yasası ve kamu personel sisteminin revizyonu için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Yalçın, toplu sözleşme süreci sona erse bile mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayarak, kamu görevlilerinin kazanımlarının korunması ve daha adil bir düzenleme için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.