Yalçın: En Düşük Memur Maaşı 67 Bin Lira Olmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Çarpıcı Açıklamalar

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve emekli memurlar için kritik bir açıklamada bulundu. Yalçın, şu an için en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerektiğini savundu. Bazı eleştirmenlerin, 'Memur-Sen'in teklifleri çok yüksek.' şeklindeki ifadelerine yanıt veren Yalçın, 'Memur-Sen'in teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük.' dedi.

Toplu Sözleşme Süreci Değerlendirmesi

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yalçın, yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin önemli aşamalarından bahsetti. 12 Ağustos'ta ilk teklifin yapılacağını belirten Yalçın, sürecin son bir haftalık dilime gireceğini açıkladı.

Yalçın, kamu sektöründeki ücret dengesizliğine dikkat çekerek, 'Birisinin adı memur, birinin adı işçi. Bu dengesizlikten kaynaklı bir tartışma yürüyor. Okumanın, memur olmanın, emek vermenin hiçbir kıymetiharbiyesinin kalmadığı bir kıyas yaşanıyor kamuda.' ifadelerini kullandı.

Kamu Emeklilerinin Yaşadığı Sorunlar

Yalçın, emekli kamu görevlilerinin yaşadığı sorunlara da değinerek, 'Emekli kamu görevlilerinde ciddi stres var. Çünkü görev aylığıyla, emekli aylığının arasındaki makas koptu.' dedi. Önceden görevdeyken alınan ücretin %70-80'inin emekli maaşı olarak verildiğini belirten Yalçın, şu an bu oranın %50'nin altına düştüğünü ifade etti. '30 yıl çalışmış bir memur 25 bin lira emekli aylığı alıyor. Asgari ücret ne kadar? 22 bin. Asgari ücret kadar emekli aylığı ile hayatını devam ettirme şansı yok.' diyerek durumu gözler önüne serdi.

Aile Yılı ve Sosyal Politikalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin önemini vurgulayan Yalçın, çocuk ve eş yardımının artırılması gerektiğini dile getirdi. Devletin toplu sözleşme sürecinin en önemli sosyal politika aracı olduğuna işaret eden Yalçın, bu dönemde gelir dağılımında adalet sağlamanın, gelirleri yükseltmenin ve alım gücünü artırmanın hedeflendiğini belirtti.

Gerçeklerle Yaklaşıyoruz

Bir gazetecinin toplu sözleşmedeki zam teklifine ilişkin sorusunu yanıtlayan Yalçın, 'Taban aylığa 10 bin lira dediğimiz şey, herkese eşit miktarda yansıdığı için yukarısı fazla aşağısı daha az oldu tartışmasını geride bırakıyor.' dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon hedefleri ile ilgili yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Yalçın, bu hedeflerin gerekçe olamayacağını, gerçeklerle hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Daha önce açıklanan farklı zam tekliflerine de değinen Yalçın, kafa karışıklığını önlemek için masadaki üç konfederasyon başkanıyla birleşik bir teklif oluşturmayı düşündüklerini söyledi. Zaman darlığı nedeniyle bu önerinin henüz gerçekleşmediğini ancak ihtiyaç duyulursa gelecekte ortaklaşacaklarını açıkladı.

