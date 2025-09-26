Yalova Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yalova Adliyesi girişinde gerçekleşen silahlı saldırıda Halis T. (40) hayatını kaybederken, çevrede bulunan E.K. (77) bacağından yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, adliye önünde husumetli olduğu öğrenilen Ömer A. (31), adliye girişinde Halis T.'ye (40) ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Saha ekipleri olay yerinde Halis T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırı sırasında yaralanan E.K. (77) ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olası Motivasyon

Soruşturmada, taraflar arasındaki husumetin Bursa'daki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle zanlının yakınlarından Abdurrahman Arslan'ın ölümüne yol açan cinayetten kaynaklandığı tespit edildi. Halis T., bugün Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yalova'dan SEGBİS aracılığıyla katılmak üzere adliyeye gelmiş, aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A. tarafından silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

