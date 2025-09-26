Yalova Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yalova Adliyesi girişindeki silahlı saldırıda Halis T. hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı; şüpheli kısa sürede yakalandı. Husumet arazi anlaşmazlığına dayanıyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:50
Yalova Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yalova Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yalova Adliyesi girişinde gerçekleşen silahlı saldırıda Halis T. (40) hayatını kaybederken, çevrede bulunan E.K. (77) bacağından yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, adliye önünde husumetli olduğu öğrenilen Ömer A. (31), adliye girişinde Halis T.'ye (40) ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Saha ekipleri olay yerinde Halis T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırı sırasında yaralanan E.K. (77) ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olası Motivasyon

Soruşturmada, taraflar arasındaki husumetin Bursa'daki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle zanlının yakınlarından Abdurrahman Arslan'ın ölümüne yol açan cinayetten kaynaklandığı tespit edildi. Halis T., bugün Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yalova'dan SEGBİS aracılığıyla katılmak üzere adliyeye gelmiş, aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A. tarafından silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Yalova'da adliye binası girişindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de...

Yalova'da adliye binası girişindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Yalova'da adliye binası girişindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı '6 Kıta 1 Dil' Finali İstanbul'da — Türkçe Mini Belgesel Yarışması
2
Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı
3
Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltındaki Şüpheli Tutuklandı
4
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde KKKA: 110 pozitif, 10 ölüm
5
İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi
6
Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül
7
Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?