Yalova Belediyesi zimmet davasında 8 sanığın yeniden yargılanması sürüyor

Duruşmada iddianame ve eksikler gündemde

Yalova Belediyesi'nde zimmete para geçirme iddiasıyla açılan davada, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra istifa eden Vefa Salman, eski başkanlardan Yakup Bilgin Koçal ve başkan yardımcısı Halit Güleç ile toplam 8 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Davanın istinaf sürecinde dosyayı bozan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi kararının ardından, sanıkların yeniden yargılanmasına Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Bugünkü duruşmaya; Koçal, Güleç, Kartal Özgür Barutçu, Beytullah Baltacı, Saliha Öktemgil ve Şenay Reyhan Kaş ile taraf avukatları katıldı; Vefa Salman ve Bekir Bilgi duruşmada hazır değillerdi.

İddianamedeki suçlamalar

Duruşmada okunan iddianamede, dosyanın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki zimmet suçu dosyasıyla birleştirildiği, Salman ve Güleç'in 2018-2020 araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yaptığı tespitinin yer aldığı belirtildi. İddianamede ayrıca, 2014 çöp ihalesinin rüşvetle verildiği ve rüşvet olarak alınan otomobilin Salman'ın kuzeni ve özel kalem müdürü Özlem Salman'a verildiği iddiası kaydedildi.

İddianamede, heykel yapımı için Macide Alp'in 2014'te Salman'a verdiği 10 bin lira bağışın Salman tarafından yardımcısı Güleç'e teslim edildiği, Güleç'in bu bağışı zimmetine geçirdiği ve Salman'ın zimmet suçuna göz yumarak müşterek faili olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Sanık beyanları

Önceki duruşmada savunma yapamayan Şenay Reyhan Kaş, 23 yıllık müdürlük süresince her yıl denetlendiğini ve uyarı almadığını söyledi. Kaş, ödeme makbuzlarındaki kodların değiştirilemeyeceğini, harcama yetkilisi Reşat Elgin'in evrak üzerinde oynama yaparak suçu işlediğini ileri sürdü ve istinafın bozma kararını, usulsüzlük yapılan evrakların incelenmesindeki ihmale dayandırarak kabul etmediğini belirtti.

Saliha Öktemgil ise yalnızca Kaş'ın olmadığı dönemlerde müdürlüğe vekalet ettiğini ifade ederek beraatini talep etti. Eski başkan Yakup Koçal da istinafın "görevi ihmal" suçlamasını kabul etmeyerek, belediye başkanının arşivdeki evrakları denetleme görevinin bulunmadığını savundu.

Süreç ve mahkeme kararı

Duruşma sonunda mahkeme, diğer sanık savunmalarının alınmasının ardından tanık A.Ş.I'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirtilmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Soruşturma başlangıcı: Yalova Belediyesi yetkililerinin, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Reşat Elgin'in muhasebe kayıtlarındaki usulsüzlükleri tespit edip İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurması ve savcılığa suç duyurusunda bulunması ile soruşturma başlamıştı. Soruşturma kapsamında Denizli'de yakalanıp Yalova'ya getirilen Reşat Elgin ile aralarında Halit Güleç, Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi'nin de bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.

İddianame Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş; 150 sayfalık iddianamede Vefa Salman ve diğer sanıkların cezalandırılması talep edilmişti. Önceki yargılamalarda mahkeme heyeti, bazı sanıklara hapis cezaları verirken diğer 20 sanığın beraatine hükmetmişti. Ayrıca usulsüz ödeme iddialarına ilişkin 2009-2014 dönemi dosyası davayla birleştirilmiş, yargılanan sanık sayısı 34'ten 38'e çıkmıştı.

Davada ilerleyen duruşmalar, eksik belgelerin tamamlanması ve tanık dinlemelerinin ardından karara bağlanacak.